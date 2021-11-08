الداخلية: تسلمنا 5 مراكز تكنولوجية متنقلة من «التخطيط» لخدمة المواطنين

قال اللواء محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية في وزارة الداخلية، إن تسلم الوزارة 5 مراكز تكنولوجية متنقلة من وزارة التخطيط يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمات تليق بالمواطنين، موضحًا أن الخدمات المقدمة في هذه المراكز ستكون بنفس تكلفة خدمات المراكز الثابتة، «لكن في حال طلب السيارة لتقديم الخدمة، فإن التكلفة ستشهد بعض الزيادة بسبب تقديم خدمة مميزة».

تقديم الخدمات الحكومية المختلفة عن طريق السيارات المتنقلة

وأضاف مدير المشروعات الإقليمية والخدمية في وزارة الداخلية، خلال لقاء مع مراسلة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبنت فكرة تقديم الخدمات الحكومية المختلفة عن طريق السيارات المتنقلة: «فكرة خارج الصندوق، وكانت تحتاج إلى خطة طموحة للتوسع فيها، وكانت البداية مع وزارة التنمية المحلية للتخفيف الضغط على الأحياء أثناء تقديم الخدمات المختلفة، وبعدها تطورت إلى وزارة العدل في مصلحة التوثيق والشهر العقاري ووزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأحوال المدنية لتقديم الخدمات المختلفة من قيد عائلي أو شهادات ميلاد وبطاقات الرقم القومي».

قطاع الأحوال المدنية يقدم الخدمات بشكل أسرع

وتابع مدير المشروعات الإقليمية والخدمية في وزارة الداخلية، أن هناك خطة طموحة لدى الوزارة للتوسع في هذا المجال في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي: «قطاع الأحوال المدنية في الوزارة أصبح يقدم خدماتها بشكل أسرع وفي صورة مميزة للغاية، ومن ثم فإن السيارات المتنقلة ستقدم خدماتها للمواطنين كأنها مركز ثابت.. الخدمة بقت تروح للمواطن، وهذا يخفف من التكدس والزحام ويجعل المواطن يشعر بالرضا».