«كيفي كدة» لـ«ويجز وديسكو مصر» تقترب من مليون مشاهدة على يوتيوب

اقتربت أغنية «ويجز وديسكو مصر» والتي تحمل اسم «كيفي كده»، من تحقيق مليون مشاهدة عبر موقع المشاهدات يوتيوب، حيث تم طرح الفيديو كليب خلال الـ 48 ساعة الماضية، وهي من كلمات وألحان ويجز، وإخراج خالد مختار، وتجاوزت الـ970 ألف مشاهدة حتى الآن.

وتصدرت أغنية ويجز مع فرقة ديسكو مصر، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وظهر من خلالها ويجز بـ«لوك» مختلف منها شارب خفيف، وارتداء عدد من الملابس الملونة ويغلب عليها اللون الأخضر.

كلمات أغنية ويجز وديسكو مصر

وتنتمي أغنية كيفي كده لأغاني الراب وبدأها ويجز بعبارة «تحياتي للي كنت فاكرهم إخواتي»، ومن كلمات الأغنية:

باجي وفي إيدي الرضعة

عشان أغدي النونة

في الحرب دي أنا على وضعي

مجيتش راجي في هدنة

بتهلفطوا بتقولوا إيه يعني

ياريتها جابت جملة مفيدة

بتلوك أكنك معفي

أكن الضربة بتاعتي بعيدة

عامل ليه فزلوكة

مابل راب بفلو الشكشوكة

أجيب أوتو جن وأسيب سكسوكة

عامل الدنيا كما تقول سوكا

كيفي كده كيفي هنا

واللي أقوله هنمشيه

كيفي كده كيفي هنا

زميلي موقعي ده مفيش جمبيه

طلعتوا فالصو طلعتوا عيرة

ريحوا دكة خمسة كده

مش عشان غنيتوا بس تقولوا جيرة

أنا مش قولت كيفي كده

وجب تحضر كيفي كده

ويجز قالك دي هنا

ويجز قالك يمين إذا

أأقوله يمشي مفيش عكس كده

أنا هبخرني ومش هتأخرني

وارد أنساك إبقى فكرني

عندي أشغال بعدها بارتي

مجيبكوش وأجيب نضارتي

تقولوا وبس العمل قل

أثبتك ومثبتش

منتهى الصعب مليش حل

إنتم منهجكم كي جي كله سهل

زميلي أنا يوم ما أحط بنزين

فول تانك 98

لو في 108 حلوين

احنا على متين تمانية حاطين

حلوين حلوين