زينة توجه رسالة خاصة لـ«فلولة» بعد خضوعها لعملية جراحية في الضرس

وجهت الفنانة زينة رسالة خاصة إلى «فلولة» أشهر طفلة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، بعدما أن قلدتها النجمة قبل خضوعها لعملية جراحية في ضرسها، مساء أمس الأحد، من خلال صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

زينة توجه رسالة إلى فلولة بعد خضوعها لعملية جراحية

حيث نشرت الفنانة زينة فيديو خاصا بها على خاصية ستوري على صفحتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، أثناء خضوعها لعملية جراحية في الضرس، ووجهت من خلاله رسالة خاصة للطفلة «فلولة» حيث قالت لها: «أحبك».

يذكر أن أرسلت الفنانة زينة هذه الرسالة بعدما نشرت مساء أمس، فيديو خاصا لها عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام كشفت خلاله خضوعها لعملية جراحية في ضرسها وظهرت في الفيديو وهي تقلد فيديو شهيرا منتشرا للطفلة فلولة أمام الطبيب الخاص بها الذي سيجري لها العملية.

وعلقت زينة على الفيديو قائلة: «دكتور مجد ودكتورة ديما لبسوني لبس العملية اللي مأجلاها بقالي 12 سنة من رعبي علشان أعمل عملية في ضرسي تفتكروا عملتها ولا لا في الآخر؟».

زينة رمضان 2021

وشاركت الفنانة زينة مؤخرا في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل كله بالحب مع عدد كبير من الفنانين ومنهم أحمد السعدني وصابرين وريم البارودي ونور قدري وسامر المصري ومصطفي درويش ويوسف عثمان وهو من تأليف محمد الشخيبي وإخراج عصام عبد الحميد.

ومن المقرر أن يستضيف قصر السينما، يوم الأحد الموافق 14 من نوفمبر الجاري، الفنانة زينة في ندوة خاصة للحديث عن مشوارها الفني، والأعمال التي شاركت بها وأيضا الحديث عن فيلم «بنتين من مصر» المقرر عرضه بعد الندوة.