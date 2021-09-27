زينة لـ فضل شاكر: أنا وزة.. وشقيقتها: يا معلمي

أجرى أحد الإعلاميين اللبنانيين اتصالا جمع بين الفنان اللبناني الكبير فضل شاكر، والفنانة المصرية زينة وشقيقتها ياسمين، خلال تواجدهم معا في دبي.

شقيقة زينة تداعب فضل: يا معلمي

نشر الإعلامي عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، المكالمة التى جمعت الفنانة زينة وشقيقتها بالمطرب اللبناني فضل شاكر، والتى عرفت فيها زينة نفسها لـ «فضل» قائلة له «يا فضل وحشتني أوي أنا وزة»، في حين داعبت شقيقتها ياسمين، الفنان اللبناني قائلة له «يا معلمي».

آخر أغنيات فضل شاكر.. فستان الحلوة

يذكر أن فضل شاكر طرح مؤخرا أغنية «فستان الحلوة»، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، فيما قام بتوزيع العمل موسيقيًا، الموزع القدير أحمد عادل، ومكس وماستر، هاني محروس، وإشراف عام اياد النقيب.

«فستان الحلوة»، تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر «يوتيوب» وعلى كل الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمتاجر الإلكترونية.

وتقول كلمات أغنية «فستان الحلوة»:

(فستان الحلوة، فستان الحلوة بيغريني، وقوامها مدوخني ياعيني، وريني جمالك وريني، وريني الحلاوة، السهرة حاتحلى وصباحي، الناس حاتغمض وأنا صاحي، وأخدِك في إيديا في مرواحي، وتزيد الغلاوة).