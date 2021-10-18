«ثقافة الشيوخ» برئاسة محمود مسلم تعقد اجتماعًا مع وزير السياحة

عقدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام اجتماعًا، اليوم، برئاسة النائب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.

«مسلم» يرحب بوزير السياحة والآثار

فى بداية الاجتماع، رحب الدكتور محمود مسلم بالدكتور وزير السياحة والضيوف، مشيرا إلى الأهمية التي تحظى بها صناعة السياحة، كونها من الصناعات الداعمة للاقتصاد الوطني، فضلا عن دورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب المصري، بما يستوجب إيلاءها مزيدا من الرعاية والدعم من مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.

واستعرض الوزير، فى بداية كلمته، ملامح العمل في القطاعات المختلفة التابعة لوزارة السياحة والآثار، التي حددت رؤيتها، في أهمية العمل على تعزيز الريادة المصرية في مجال السياحة العالمية.

وأشار إلى أبرز التعديلات التشريعية التى قامت بها الوزارة، منها قانون الآثار، قانون العمرة، قانون صندوق السياحة والآثار، قانون الغرف السياحية، قانون تنظيم الشركات السياحية.

«العناني»: افتتاح طريق الكباش وقصر محمد علي قريبًا

وأعلن العناني إطلاق رحلات طيران بين شرم الشيخ والأقصر لأول مرة 27 أكتوبر الجاري، وإغلاق الفنادق المخالفة لقرار الحد الأدنى لليلة الفندقة أول نوفمبر، وإطلاق موقع وزارة السياحة والابلكيشن قريبًا، فضلا عن افتتاح طريق الكباش قريبًا، وكذلك قصر محمد علي باشا بشبرا.

وزير السياحة: أطلقنا موقعا إلكترونيا جديدا بلغات مختلفة

وفى السياق ذاته، أشار الوزير إلى الحوافز التي قدمتها الوزارة لتشجيع السياحة خلال أزمة كورونا، بدءًا من إعفاء سداد رسوم التأشيرات السياحية، مرورا بتخفيض رسوم الخدمات الأرضية فى المطارات المصرية، مع إطلاق برامج هادفة إلى تحفيز الطيران، وصولًا إلى تنظيم العديد من الجولات الهادفة إلى جذب السياحة من الدول الأكثر تصديرًا للسياحة إلى مصر.

ولفت الوزير إلى وضع الوزارة استراتيجية إعلامية متكاملة، هدفت إلى تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الوزارة لتنشيط السياحة، وجذب المزيد منها، وتزامن ذلك مع إطلاق الوزارة لموقع إلكتروني جديد بلغات مختلفة.

تنظيم العديد من المعارض الخارجية.. واسترجاع نحو 5 آلاف قطعة أثرية

ومن بين ما حققته الوزارة خلال الفترة الماضية في المجال الأثري، تنظيم العديد من المعارض الأثرية الخارجية، وافتتاح مصنع المستنسخات الأثرية، هذا إلى جانب استرجاعها ما يزيد على 5000 قطعة أثرية، فضلا عن افتتاح العديد من المتاحف الاقليمية، وأديرة ومساجد والمعبد اليهودي.

وفيما يتعلق بالمشروعات المنتظر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، أشار الوزير إلى أنه أوشك الانتهاء من أعمال المتحف الكبير، ومتحف عواصم مصر.

وقدم الأعضاء العديد من المقترحات الهادفة إلى دعم الجهود التى تقوم بها الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالوعي المجتمعي بشأن منظومة السياحة والآثار، إذ طالبوا بضرورة أن يكون هناك تنسيق مستمر بين الوزارة والهيئات المعنية بالإعلام والدراما، نظرا لدورهما في خلق هذا الوعي.

اللجنة تطالب بالمزيد من الاهتمام بمختلف الأنماط السياحية

كما طالبوا بأهمية دور كل من وزارتي التعليم والتعليم العالي، في تعزيز المعارف لدى شبابنا.

وفى المجال ذاته، طالب النواب بأهمية إيلاء المزيد من الاهتمام بمختلف الأنماط السياحية، وخاصة السياحة العلاجية والاستشفائية.

وخلصت اللجنة إلى التأكيد على دعمها لجهود الوزارة في استكمال مخططاتها المستقبلية الهادفة إلى توسيع النشاط السياحي وتنوعه، مع أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة ومختلف الوزارات والهيئات العامة والقطاع الخاص، كون السياحة صناعة تحتاج إلى تكاتف الجهود وتعزيزها وتكاملها.