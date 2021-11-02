أسباب عزف وزيرة الثقافة في مهرجان الموسيقى العربية على آلة الفلوت

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، مساء أمس الإثنين، بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من المسئولين، لعل أبرزهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وزيرة الثقافة تُقدم لحن استيقظي يا أمتي

وشاركت وزيرة الثقافة، في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، إذ قدّمت بعض من ألحان الموسيقار الراحل جمال سلامة، على خشبة المسرح، حيث عزفت على آلة الفلوت، ومن بين الألحان، «حبك» و«استيقظي يا أمتي» و«حبيبي دائمًا»، وذلك بقيادة المايسترو ناير ناجي.

لمسة وفاء لـ جمال سلامة

ويأتي عزف وزيرة الثقافة، على خشبة المسرح في مهرجان الموسيقى العربية، كـ«لمسة وفاء»، للموسيقار الراحل جمال سلامة، كون الدورة الثلاثين مُهداة إلى روحه وكذلك الموسيقار عبده داغر.

تكريم مدحت العدل وهشام نزيه

كما شهد الحفل، تكريم 19 شخصية موسيقية من الوطن العربي، كونهم أثروا الساحة الفنية، من بينهم الدكتور مدحت العدل، والموسيقار هشام نزيه، والموسيقار السعودي الدكتور عبادي جوهر، والموسيقار اللبناني مروان خوري، فضلًا عن تكريم اسم الموسيقار عبده داغر وتسلمته ابنته زينب، واسم الموسيقار الدكتور جمال سلامة وتسلمته ابنته دينا، واسم الموسيقار خالد الأمير وتسلمته ابنته ندى، واسم الدكتور اشرف هيكل وتسلمته زوجته ريهام القصبجى، واسم الدكتور فوزي فهمي تسلمته زوجته الإعلامية ميرفت سلامة.

سميرة سعيد تُحيي حفلًا غنائيًا اليوم في دار الأوبرا

وفي سياق متصل، تستعد الفنانة سميرة سعيد، لإحياء حفلٍ غنائي ضخم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، تحت قيادة الموسيقار محمد عرام، إذ ستُقدم باقة غنائية متنوعة.