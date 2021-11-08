من يضع امتحانات الصف الرابع الابتدائي؟.. وزير التعليم يجيب

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم هي التي ستضع امتحانات الصف الرابع الابتدائي الخاصة بنهاية الفصل الدراسي الأول، ونهاية الفصل الدراسي الثاني، ولا علاقة للمدارس بوضعها.

لا علاقة للمدارس بوضع امتحانات رابعة ابتدائي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة ستقوم بإعداد الامتحانات ووضعها على منصة إلكترونية خاصة بها، ثم تقوم كل مدرسة، بسحبها من على المنصة وطباعتها وتوزيعها على طلاب الصف الرابع الابتدائي.

وأوضح المصدر، أن المنصة الخاصة بامتحانات رابعة ابتدائي، ستتضمن نماذج امتحانية تخص كل المواد لجميع المدارس الابتدائية، لافتًا إلى أن جميع الامتحانات ستقيس مستوى الفهم ونواتج التعلم بطريقة مبسطة.

أدوات التقييم للصف الرابع الإبتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أدوات تقييم للصف الرابع الإبتدائي، على النحو التالي:

1- الاختبارات «دمج الاختبار الأول والثاني ليكون نهاية نوفمبر وأول ديسمبر - الاختبار الأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة».

2- المهام الأدائية.

3- المواظبة على الحضور.

4- تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر.

5- تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

منهج الصف الرابع الإبتدائي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد 2021-2022، إذ يشمل المواد الآتية:-

مادة الدراسات الاجتماعية.

- مادة الرياضيات.

- مادة اللغة العربية.

- مادة العلوم.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect».

- مادة التربية الموسيقية.

- أنشطة التوكاتسو.

- مادة المهارات المهنية.

- مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- مادة التربية البدنية والصحية.

- مادة القيم واحترام الآخر.

- مادة التربية الدينية «الإسلامية أو المسيحية».

- مادة التربية الفنية.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect Plus» للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.