جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الإكستازي

نجحت إدارة جمارك مطار القاهرة في إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات بالمخالفة لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تهريب كمية مخدر الإكستازي

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية في بيان رسمي اليوم، أن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية مخدر الإكستازي.

تهريب مواد ممنوعة من باريس

وتابعت «الجمارك»: «بناءً على مذكرة اشتباه مشتركة بمحاولة راكبة فرنسية قادمة على رحلة خطوط رحله مصر للطيران رقم 800 القادمة من باريس تهريب مواد ممنوعة».

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أنه بالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من هيثم الدمرداش مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد فتحي مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكبة فلم يتم العثور على شيء.

وتابعت «الجمارك» أن الإدارة استدعت الشرطية هيام عمر؛ لتفتيشها ذاتيًا فتبين وجود 2 لفافة كبيره الحجم، تم لصقها على جسمها بداخلها 550 جرامًا من مسحوق وحصوات لونها كريستالي وبيج يشتبه أن تكون من مادة «MDMA» إكستازي المخدرة.

تحرير محضر ضبط جمركي رقم 180 لسنة 2021

وأكدت «الجمارك» أن بعد استكمال التفتيش قرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 180 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي وحماية المواطنين المصريين من المستوردات الضارة.