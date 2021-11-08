المشدد 18 عاما لسائق بتهمة الاتجار بالمخدرات في السلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة «سائق» بالسجن المشدد 18 عامًا، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لإدانته بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وسلاح ناري «فرد خرطوش» بغير ترخيص، وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وهاني ربيع، وأمانة السر عامر علي، ويحيى عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 3463 لسنة 2021 جنايات السلام أول، أن المتهم «سامح. س»، 36 عاما، سائق، أحرز بقصد الاتجار مخدر «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح ناري «فرد خرطوش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة إلى ذخائر «11 طلقة»، ويكون بذلك ارتكب الجناية المنصوص عليها في القانون بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المتهم يعترف بحيازته للمواد المخدرة

وورد في أقوال الشهود، وعلى رأسهم نقيب شرطة، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، انتقل وبرفقته مقدم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة السلام، إلى مكان تواجد المتهم؛ فأبصره مستقلاً السيارة فضبطه وضبط بحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، و11 طلقة، و58 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وأكد قصده الاتجار في المواد المخدرة، والملبغ المالي حصيلة الاتجار، والهاتف وسيلته، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته، وثبت بالتحقيقات أن وزن القطع المضبوطة قبل استقطاع العينة العشوائية 5615 جراما.

المعمل الكيماوي

وأوضح تقرير المعمل الكيماوي، أن العينة المأخوذة عبارة عن 17 قطعة وزن 16.85 جم، وتحوي المادة الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

تقرير المعمل الجنائي

وثبت من خلال تقرير المعمل الجنائي، أن السلاح الناري المضبوط عبارة عن فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار 12 مم، وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال، وأن الطلقات المضبوطة عيار 12، وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.