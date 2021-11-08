خالد عكاشة: أمريكا تدرك أن مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المؤتمر المنعقد اليوم بين وزير خارجية مصر ونظيره الأمريكي يؤكد عمق العلاقات بين واشنطن والقاهرة، لافتًا إلى أن مصر تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار بالمنطقة وتلعب دورا مهما في الشرق الأوسط.

مصر لعبت دورا مهما في إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر كانت سباقة في الحوار الفلسطيني الإسرائيلي عقب العدوان الأخير على غزة، مبينا أن الجميع ثّمن الدور المصري.

تنسيق بين مصر وأمريكا

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحاور مع القاهرة لحل أزمات ليبيا وسوريا والعراق وتدعم الشراكة بين العراق ومصر والأردن، كما أن هناك تطابقا في الرؤى بين مصر والولايات المتحدة فيما يحدث في السودان من أجل استعادة الأمن فيه، وعبور فترة الاحتقان الحادثة في الوقت الحالي.

علاقة قوية بين مصر والولايات المتحدة

وأكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تراهن بالشراكة المتطورة مع مصر في المستقبل في ظل قدرة مصر على تحقيق قدر عال من النجاح.

مصر تدعم إجراء الانتخابات

وذكر مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تدعم إجراء الانتخابات في ليبيا نهاية ديسمبر المقبل من أجل تقليل التدخلات الخارجية في ليبيا، لافتا إلى أن مصر وفرنسا يتباحثان من خلال قيادات البلدين لحل الأزمة الليبية.