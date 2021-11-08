«المهن التمثيلية» عن تعيين أحمد عبدالعزيز نقيبا: شائعة وسنقدم بلاغا ضد مروجها

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، كثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بتعيين الفنان أحمد عبد العزيز، نقيبا لنقابة المهن التمثيلية، بدلا من الدكتور أشرف زكي، وهو ما نفاه شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية.

شائعة تعيين أحمد عبد العزيز نقيبا بدلا من أشرف زكي

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نفى شعبان سعيد، المحامي بالنقض، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، كل هذه الشائعات، مؤكدا أن هناك شخص يزعم أنه صحفي، وسبق وصدر حكم ضده بالتعويض والغرامة لصالح نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، بسبب نشره الشائعات الكاذبة.

وأكد المحامي شعبان سعيد، أن هذا الشخص، نشر خبرا كاذبا، أشاع فيه أن الفنان أحمد عبد العزيز، أصبح نقيبا للمهن التمثيلية، وهذا أمر غير صحيح وخبر كاذب، مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أزمة منة فضالي

يُذكر أن الدكتور أشرف زكي، أصدر بيانا منذ قليل بمنع التعامل مع منتج شركة «هوست» بعد استغاثة الفنانة منة فضالي بنقابة المهن التمثيلية.

وقال نقيب المهن التمثيلية، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الـ3 أشخاص، وأن هذا القرار جاء، نظرا لأن المنتج لم يعطِ الممثلين مستحقاتهم المالية، وعدم تشغيل أعضاء النقابة، وعدم الحصول على تصريح من النقابة المختصة.

وجاء هذا بعد استغاثت الفنانة منة فضالي، بنقابة المهن التمثيلية ونقيبها الدكتور أشرف زكي، وإيهاب فهمي، بسبب تعرضها للتهديد من جانب منتج عراقي يُدعى صفاء الدين عايدي، وأسرة فيلم جديد، كان من المفترض أن يرى النور قريبًا، لولا تدخل «النقابة» واتخاذها إجراءات سريعة ضد صانعه.