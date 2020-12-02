ليلى علوي لـ أشرف زكى بعد تكريمه: أتمنى لك كل التوفيق

هنأت الفنانة ليلى علوي، الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ونقيب المهن التمثيلية، على تكريمه من المركز الثقافي الروسي.

وكتبت ليلى علوي على حسابها على "تويتر"، قائلة: "ببارك للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون على التكريم اللي يستحقه، ودعمه الكامل لينا وللنقابة، ووقوفه الدائم بجانبنا في كل المناسبات الخاصة والمشكلات، وبتمنالك دايما كل التوفيق، ومن تكريم لتكريم".

وشهد مسرح تشايكوفسكى بالمركز الثقافى الروسى بالقاهرة احتفالية تاريخية لتكريم الفنان أشرف زكي بعنوان "تكريم سفير الفن والإنسانية"، من إخراج الفنان تامر عبدالغفار، حيث جاء التكريم الأساسى من أليكسى تيفانيان مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر تقديراً لانجازاته ومساهماته على المستويين الثقافي والفني.

حضر الحفل كل من الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة سعاد شوقي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وشريف جاد رئيس الاتحاد العربي لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية، إلى جانب كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع تتقدمهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز وإلهام شاهين ولبلبة ومحمود حميدة وهانى رمزى وصابرين ولقاء سويدان وجومانة مراد ورحاب الجمل.

تضمنت الاحتفالية عرضاً لفيلم تسجيلي قصير عن الدكتور أشرف زكي من إخراج رومانى خيري، ورسائل فيديو من عدد من الفنانين منهم يسرا، وأحمد حلمى، وأحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وكمال أبو رية، والمخرج خالد جلال، ثم قام أليكسى تيفانيان، بإهداء درع المركز الثقافى الروسى للفنان أشرف زكى، كما تم تكريمه من شعبة المبدعين العرب والاتحاد العام للمنتجين العرب، إضافة إلى إهدائه تمثال نصفى من صنع الفنان محمد أمين، كما صنع له الفنان ألبير مجدى بورتريه على المسرح.