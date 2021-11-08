فايا يونان تصعد مسرح الأوبرا على نغمات «غن».. وتوجه رسالة للجمهور

صعدت منذ قليل، الفنانة السورية فايا يونان لمسرح النافورة، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 30 المقام بدار الأوبرا المصرية، على نغمات أغنية «غن» ورحب بها الجمهور بشكل كبير.

فايا يونان في مهرجان الموسيقى العربية

وحرصت فايا يونان على شكر الجماهير الحاضرة للحفل في دار الأوبرا، قائلة: «أنا سعيدة لكوني في مصر في الدورة الثلاثين وأشكر المايسترو مصطفى حلمي كما أشكر سيادة الدكتورة إيناس عبدالدايم».

ومن المقرر أن تقدم فايا في الحفل باقة من أجمل أغانيها المميزة ومن بينها: «يا زهرة في خيالي، ومثل اليوم، وياليته يعلم، وفي الطريق إليك، ووحشتني، وأحب يديك».

كما سيشارك في الحفل الغنائي المقام اليوم في مهرجان الموسيقى العربية بعد فايا يونان الفنان اللبناني مروان خوري الذي سيقدم هو الآخر عددا كبيرا من أغانيه الخاصة والمميزة.

تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية انطلقت دورته الـ 30 يوم الاثنين الماضي، ومن المفترض أن يستمر حتى يوم 15 من نوفمبر وتضمن مشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب.

وكان من بينهم سميرة سعيد ومدحت صالح وعاصي الحلاني، ووائل جسار ومحمد محسن كما سيشارك خلال الأيام المقبلة هاني شاكر وعلي الحجار وأصالة وماجدة الرومي وعمر خيرت ومجموعة من الشباب منهم محمد عساف ومحمد حسن وغيرهم.

وكل هذا كان على خشبة مسرح النافورة وهناك عدد آخر من الفنانين قدموا حفلات ضمن المهرجان على خشبة مسرح الجمهورية ومسرح سيد درويش بالإسكندرية ومنهم أحمد سعد ومحمد الحلو وسعد رمضان.