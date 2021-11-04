البابا تواضروس يحتفل بعيد ميلاده وذكرى اختياره بطريرك الكرازة المرقسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعيد ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التاسع والستين، فيما احتفى عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة بتلك المناسبة عبر تقديم تهانيهم للبابا عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الذكرى التاسعة للقرعة الهيكلية

وفيما يطفئ البابا تواضروس الثاني، الشمعة التاسعة والستين في عمره، يتزامن كذلك اليوم مع احتفال مصر بما يعرف بـ«عيد الحب»، واحتفال الكنيسة والبابا بالذكرى التاسعة لاختياره بطريركا للكرازة المرقسية من خلال القرعة الهيكلية التي أقيمت في 4 نوفمبر 2012، بينه وبين كل من الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والقمص رافائيل آفا مينا، السكرتير السابق للبابا الراحل كيرلس السادس.

وفي 4 نوفمبر 1952 ولد البابا تواضروس الثاني، باسم وجيه صبحي باقي سليمان بمدينة المنصورة، لأسرة مكونة من أب توفي بعد أن صار «وجيه» صبيًا، وأم ربطته بالكنيسة منذ صغره، وشقيقتين توفيت أصغرهما قبل سنوات في ريعان شبابها.

ويحرص البابا تواضروس سنويا على إحياء هذا اليوم بصلاة قداس إلهي، تزامن العام الماضي مع تدشين كنيسة الشهيدة دميانة بابادبلو بمنطقة شبرا في القاهرة، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

دروس الحكمة في اجتماع الأربعاء

وكان البابا تواضروس الثاني، ألقى، مساء أمس، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

وجاءت العظة في إطار سلسلة التأملات التي يقدمها البابا حول دروس الحكمة، حيث تناول البابا موضوع قيمة البركة في حياة الإنسان، وأكد البابا على أن البركة أمر غير ملموس، إلا إنها تؤثر بوضوح على حياتنا، مشيرًا إلى أنه رغم أن المال هو عصب الحياة إلا أنه يقف عاجزًا أمام أشياء كثيرة.

وخلص البابا إلى أن البركة في مساندة الله للإنسان في الضيق، وأنها لا تسكن بيوت الأشرار.