أدوات بدائية.. كيف تمكن مساجين في كمبوديا من الهروب؟

على طريقة المسلسل الأمريكي الشهير «بريزون بريك» تمكّن 7 مجرمين في كمبوديا من الهروب من سجن يدعى «ستونج ترينج» وذلك من خلال إحداث ثقب في جدار السجن.

استخدام أدوات الورشة وإحداث ثقب في جدار السجن

وكانت صحيفة خمير تايمز الكمبودية، قد قالت إنّ السجناء الذين تمكنوا من الفرار كانوا يقضون عقوبات بتهمة تهريب المخدرات والسرقة، وفيما يتعلق بتفاصيل خطة الهروب فقد هرب المتهمون في البداية من زنزانة السجن باتجاه أحد المباني في السجن، وذلك عقب استخدام أدوات مأخوذة من الورشة، ثم استخدموا عدة أدوات وعصي لإحداث ثقب في جدار السجن وهربوا.

طلقات تحذيرية والبحث عن المساجين الفارين

وقالت الصحيفة إنّه أثناء عملية هروب المساجين، رآهم الحرّاس الذين أطلقوا رصاصات تحذيرية، لكنهم فشلوا في منعهم، مشيرة إلى أن عملية تتبع السجناء الهاربين لا تزال جارية.

هروب 6 أسرى من سجن جلبوع شديد الحراسة

وكانت الأراضي الفلسطينية المحتلة قد شهدت مطلع شهر سبتمبر الماضي هروب 6 أسرى من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة، وذلك بعدما أحدثوا ثقبا في جدار الزنزانة، مستخدمين أدوات بسيطة، وبدأوا في عملية الحفر لمدّة سنة، ليتمكنوا في النهاية من النجاح في وصول الفتحة إلى خارج أسوار السجن والفرار قبل أن تتمكن شرطة الاحتلال الإسرائيلي من إعادة اعتقالهم مرّة أخرى من مناطق مختلفة في فلسطين.

حفرة ثم نفق وهروب من السجن

ويعتقد أن الهاربين الفلسطينيين قد زحفوا داخل النفق الذي حفروه وصولاً إلى الأسوار الخارجية للسجن، ثم بدأوا حفر نفق آخر إلى منتصف طريق ترابي أسفل أحد أبراج المراقبة على السور الخارجي للسجن، وهو الأمر الذي اكتشفته الشرطة الإسرائيلية وإدارة السجن بعد ساعات من عملية الهرب التي تمت في منتصف الليل.