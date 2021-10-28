قصة أشهر 3 مجرمين في قنا وسوهاج قضى عليهم الأمن.. آخرهم «الأحمر»

يد من حديد تواجه بها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مخططات العناصر الإجرامية شديدة الخطورة الرامية لفرض السيطرة والبلطجة على المواطنين، وبث الرعب في نفوسهم. يتخيل العنصر منهم أنه بعيد عن أعين الأمن، فيعيث في الأرض فسادا، ظنا منه أنه قد خرج عن إطار دولة القانون، حتى إذا ما استهدفته الشرطة اختبأ داخل جحره، كعادته، فيكون أمام خيار واحد هو مواجهة مجموعة من أمهر ضباط قطاعي الأمن العام والمركزي، فيكون القضاء عليه، هو النتيجة الوحيدة، لهذه المواجهة.

ضبط 3 عناصر إجرامية في قنا وسوهاج

عشرات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد، حملها 3 من عناصر الإجرام في محافظتي قنا وسوهاج؛ وهم هشام أبو عيضة، ومحمد نصر أبو فياض، وآخرهم عمرو الشافعي، الشهير بـ«جابر الأحمر».. فثلاثتهم خرجوا على القانون وكذا عادات الصعيد الراسخة، فقتلوا وأتجروا في المواد المخدرة، وبثوا الرعب في نفوس المواطنين وسرقوهم كرها عنهم، حتى حانت اللحظة المناسبة، لضبطهم، إلا أن مبادرتهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن، كانت بداية النهاية لهم.

«الوطن» تستعرض في هذا التقرير حكاية كل منهم على حدة، وذلك على النحو التالي:

هشام أبو عيضة

يُعد العنصر الإجرامي، هشام صابر عيضة، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في محافظة قنا، فقد قتل وسرق بالإكراه تحت تهديد السلاح، وصدرت بحقه أحكام غيابية بالإعدام شنقا والسجن المؤبد والمشدد، وبمطالعة صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بها، نجد أنه سبق اتهامه في 7 قضايا جنائية، وأصدرت محاكم الجنايات والجنح، أحكاما بحقه في غضون الفترة بين عامي 2014 و2019، وشهد عام 2014 صدور 4 أحكام بحقه؛ أولها بالحبس 6 أشهر بتهمة إخفاء مطلوب، والثاني بالسجن 3 سنوات في قضية ضرب، والثالث بالسجن 10 سنوات في واقعة سرقة، أما الرابع فكان بالسجن المؤبد في جناية قتل عمد، وفي عام 2015، صدر بحقه حكم بالإعدام شنقا في جناية قتل عمد، ووصولا لعام 2019، الذي شهد صدور حكم بالسجن المؤبد، لإتهامه بفرض القوة والنفوذ.

ووضعت القيادات الأمنية خطة لاستهداف عيضة، والقبض عليه، وتم تجهيز مأمورية ترأسها قطاع الأمن العام بالمشاركة مع قطاع الأمن المركزي، حيث توصلت أعمال المراقبة والرصد، إلى تواجده داخل شقة مستأجرة في مدينة نجع حمادي، وفجر يوم السبت 10 يوليو الماضي، استهدفته المأمورية الأمنية، وفور اقتراب المأمورية من مكانه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المأمورية، وبادلته وتمكنت من القضاء عليه.

أبو فياض

وهو العنصر الإجرامي شديد الخطورة، ويدعى محمد نصر غزالي أبو قرينة، وشهرته أبو فياض، من منطقة الأشراف الغربية بمحافظة قنا، والهارب من حكم بالإعدام وأحكام أخرى بالسجن بلغ إجماليها 309 سنوات، وهو القاتل الذي أزهق روحي زوجتيه، قبيل وصول الشرطة إليه، يوم 15 سبتمبر الماضي، عندما استشعر وصول القوات إلى مكانه، حيث أدخلهما إحدى الغرف، ثم أطلق النار عليهما، قبل أن يواجه الشرطة ويلقى مصرعه.

المسجل خطر «أبو فياض»، يمتلك سجلا إجراميا حافلا، جعله على قائمة المطلوبين في محافظة قنا، فقد صدر بحقه حكم بالإعدام شنقا، تلاه 11 حكما بالسجن المؤبد، ثم أحكام بمدد مختلفة بلغ إجماليها 34 سنة.. واصطحب زوجتيه داخل شقة بمنطقة الأشراف، ليبيع منها المواد المخدرة والأسلحة، وكان يوم 15 سبتمبر الماضي، هو اليوم المحدد لاستهدافه بمأمورية ترأسها قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، وفور وصول القوات لمكانه، بادر بإطلاق الأعيرة تجاه زوجتيه وقتلهما، ثم أطلق الرصاص تجاه الشرطة، التي بادلته وتمكنت من القضاء عليه.

جابر الأحمر

صاحب الـ40 عاما، التي تخللها 19 حكما قضائيا، واحد منها بالإعدام شنقا حتى الموت. أنه العنصر شديد الخطورة عمرو الشافعي جابر سليمان الأحمر، وشهرته «جابر الأحمر»، من مركز طما شمالي محافظة سوهاج، الذي كان مرصودا من قبل أجهزة الأمن لخطورته على الأمن العام، كونه هاربا من أحكام قضائية، في وقائع قتل عمد وشروع فيه وحيازة أسلحة نارية ومخدرات، فضلا عن كونه مطلوب التنفيذ عليه في جنايتين، عُوقب في إحداهما بالإعدام شنقاً، وفي الثانية بالسجن 3 سنوات، بالإضافة لأحكام بالحبس لمدة 11 شهرا في 5 قضايا تبديد وضرب، ومطلوب ضبطه على ذمة قضية إطلاق أعيرة نارية.

ورغم الأحكام الصادرة بحقه، فقد اعتاد «الأحمر» فرض السيطرة، والبلطجة، وكان آخرها حين حاصر منزل أحد أقاربه بمدينة طما، وهدد بتفجيره بسبب خلاف مالي بينهما، إلا أن الفتاة «أمنية»، نجلة المجني عليه، بثّت مقطع فيديو تستغيث فيه بأجهزة الأمن طالبة النجدة لوالدها وأفراد أسرتها، وتم إعداد الخطة لاستهدافه، حيث تمكنت أجهزة الأمن من رصده، والقضاء عليه، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 27 أكتوبر.