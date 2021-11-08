لميس الحديدي: الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا عكس «العلاقات الدافئة» بينهما

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مؤتمر الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن، له أهمية خاصة، كونه الأول منذ عام 2015، وبدأ اليوم على مستوى وزراء الخارجية.

المؤتمر عكس «العلاقات الدافئة»

ووصفت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «ON»، ما جرى بين وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي بـ«العلاقات الدافئة»، التي بدت في فعاليات المؤتمر، الذي «عكس علاقة وثيقة ووطيدة بين البلدين وكل من استمع إلى ما قاله وزيرا خارجية البلدين سامح شكري وأنتوني بلينكن يدرك هذا الأمر جيدًا.

وأكدت على أهمية ما ذكره بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أن مصر لها دور فاعل في المنقطة، قائلة: «ليس ذلك فقط، بل تحدث أيضا عن حقوق الإنسان، الذي توقع كثيرون أن تكون هذه النقطة محل خلافات بين البلدين، لكن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أكدت ترحيبا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُعلنت مؤخرا، وتعمل واشنطن بالتعاون مع مصر لتطبيقها».

المؤتمر يرد على من اعتقد أن علاقة مصر بـ«الديمقراطيين» ستكون على غير ما يرام

وأكدت مقدمة البرنامج، أن مؤتمر اليوم أكبر رد على من اعتقد أن علاقة مصر بنظام أمريكي ديمقراطي ستكون على غير ما يرام، لكن المؤتمر عكس غير ذلك بسبب دور مصر المحوري في المنطقة وأهمية مصر في التعاون معها من قبل أي دولة.