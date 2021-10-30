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لميس الحديدي: البورصة تفاعلت بشكل رائع مع قرار إلغاء حالة الطوارئ

كتب:

شريف سليمان
10:33 م | السبت 30 أكتوبر 2021
الإعلامية لميس الحديدي

الإعلامية لميس الحديدي

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، موضحةً أن هذا القرار قوبل بترحاب شديد على المستوى الدولي والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان.

القرار سيؤثر إيجابا على المواطنين

وأضافت خلال حلقة اليوم السبت، من برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن البورصة تفاعلت بشكل رائع مع قرار الرئيس وهو ما ظهر في تعاملاتها، مشيرة إلى أن تأثير هذا القرار الإيجابي ليس فقط على مستوى القوانين لكن أيضا على مستوى المواطنين.

وتابعت: «على مستوى شعور الناس مهم جدا حيث يصل إليهم شعور أن هذا البلد آمن ومستقر والرئيس قال إن الشعب هو صانع القرار الحقيقي».

وفي يوم الاثنين الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، مؤكدًا أن مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، أضحت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قرر -ولأول مرة منذ سنوات- إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع الأنحاء.

تعليق رئيس الوزراء

من جهته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن رفع حالة الطوارئ يعكس بجلاء حالة الاستقرار التي أصبحت البلاد تشهدها ونجاح الحرب على الإرهاب وبخاصة في سيناء، موضحًا أن مصر لم تشهد أي عمل إرهابي منذ سنتين. 

ولفت، إلى أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر حيث أنقذها من الركود الاقتصادي، مضيفًا في حوار أجراه مع صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، على هامش زيارته الأخيرة لفرنسا، أن إنهاء حالة إشارة طيبة ترسلها مصر إلى العالم بأنها ستعود إلى الحياة الطبيعية.

 

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