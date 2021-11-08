بدء انتخابات اتحاد الطلاب 2021 بجامعة عين شمس 18 نوفمبر

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، فتح باب الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب بجامعة عين شمس 2021، اعتباراً من التاسعة صباح 18 نوفمبر الجاري، وذلك بعد اعتماد وزارة التعليم العالي للجدول الزمني المقترح لانتخابات الاتحادات الطلابية بمختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2021- 2022، مؤكدة أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، على أن يقوم الطلاب بتقديم ما يفيد بتلقي التطعيم عند التقدم للترشح أو الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

لجنة للإشراف على الانتخابات

وأصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم، قراراً بتشكيل اللجنة العليا الخاصة بالإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكذلك المشرف العام على انتخابات اتحادات الطلاب 2021 بجامعة عين شمس، وعضوية كل من الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور تامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال بالجامعة ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية ومحمد عبد المالك القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية، وعضوية الطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة وكذلك الطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.

إجراءات الانتخابات الطلابية

وكشفت الجامعة عن أن انتخابات اتحاد الطلاب 2021 بجامعة عين شمس تبدأ بسحب وتقديم الاستمارات 18 نوفمبر الجاري؛ بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، على أن تم إعلان الكشوف المبدئية 21 نوفمبر، ثم يتم بعدها تلقي طلبات الطعون في اليوم التالي، وفحصها 23 نوفمبر، وتعلن الكشوف النهائية 24 من الشهر ذاته، على أن يتم فتح باب الدعاية الانتخابية 25 نوفمبر.

ومن المقرر أن تبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات وفرز وإعلان النتائج 28 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة في اليوم التالي، وتقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات 30 من الشهر نفسه، ويليها يوم الأربعاء 1 ديسمبر، انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن يختتم الجدول الزمني 2 ديسمبر 2021 بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة.