إسدال الستار على انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات: الطلاب يتفوقون

أسدلت الجامعات الحكومية، أمس الأربعاء، الستار على انتخابات الاتحادات الطلابية، التي انتهت بحصد الطلاب الذكور مقاعد رئاسة الاتحادات الطلابية، بأكثر من نظرائهن الإناث.

وفاز في جامعة القاهرة الطالب مؤمن أشرف، من كلية الحقوق، برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة خلود خالد، بكلية التجارة نائبا، بعد حسم المعركة.

وجرت عملية الانتخاب على رئيس الاتحاد ونائبه بالاقتراع السري بمشاركة 40 طالبا وطالبة من رؤساء ونواب الاتحادات بالكليات.

الأنشطة «أون لاين»

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، الفائزين، موجها بتنفيذ أنشطة ومسابقات «أون لاين» يستفيد منها جميع الطلاب خلال «كورونا»، وتوسيع دور الاتحاد للمساهمة في الانتقال نحو عصر تعليمي جديد، مؤكدا أن مصر لن تتقدم إلا بوعي شبابها وتنمية قدراتهم، مشددا على أن الممارسة الديمقراطية التشاركية أحد أهم أهدافنا.

وأوضح «الخشت»، في تصريحات له، أن الجامعة ستقدم الدعم الكامل والتسهيلات التى يتطلبها دور الاتحاد الجديد، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، مشيرا إلى أن الجامعة أطلقت عدداً من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية «أون لاين» خلال الفصل الأول، وشارك فيها عدد كبير من الطلاب، مؤكدا أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط، وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها.

وفي جامعة حلوان، انتهت جولة انتخابات الأمناء ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه، مع اتخاذ إجراءات كورونا، وسط أجواء تتسم بالشفافية والحيادية.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أن المشاركة في انتخابات الاتحادات تأتي انعكاسا لوعي الطلاب بحقوقهم في اختيار من يمثلهم في حرية تامة، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة كانت على ثقة في قدرة طلابها على خوض تلك التجربة الديمقراطية وخروج العملية الانتخابية على الوجه الأكمل، خاصة في ظل «كورونا»، موجها الشكر لكل من أسهم في خروجها بهذه الصورة المشرفة.

تهيئة مناخ الانتخابات

وقال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان، إن «الجامعة حرصت على توفير السبل والآليات التى من شأنها تهيئة المناخ الملائم لإتمام الانتخابات»، مشيرا إلى أن دوره هو ربط طلاب الجامعة بالإدارة وإدارات الكليات ودعم زملائهم بالأنشطة الأكاديمية والأنشطة.

وفاز بمنصب رئيس الاتحاد علي السيد، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب، ونائبه إسلام لطفي، بالفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتعليم.

وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب جامعة عين شمس، برئاسة عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وحضور الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية، تشكيل مجلس اتحاد طلاب الجامعة، الذى ضم الطالب محمد عبدالحميد لاشين بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، رئيساً للاتحاد، ومحمد خالد عثمان كلية التجارة الفرقة الثالثة نائباً له.

وعقب اكتمال تشكيل مجلس الاتحاد، اجتمع «سعود» بهيئة المجلس، وناقش خطط كل لجنة، موجهاً بضرورة التعاون مع الجهات التنفيذية لتحقيق مزيد من الإنجاز، مؤكداً أن الاتحاد وإدارة الجامعة شركاء فى خدمة الطلاب وتحقيق المصلحة العليا للجامعة، حيث إنه يمثل الطلاب ولا يستبدلهم، مشدداً على ضرورة التحلي بالموضوعية وعدم التحيز للأهواء الشخصية مع تغليب مصلحة الطلاب واكتساب ثقة زملائهم للتعبير عن أصواتهم فى ظل احترام القيم الجامعية، قائلاً: «أنتم قدوة لغيركم».

ووجّه الطلاب أعضاء الاتحاد بضرورة التضحية بأوقاتهم لخدمة زملائهم من الطلاب، وأن يكون العمل العام جزءاً من تكوينهم مع ضرورة التحلى بروح الفريق، كما طالبهم بالعمل لتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية فى الأنشطة، وتعريفهم بالمستجدات فى الفترة الأخيرة سواء ما حدث من تطور فى المدن الجامعية أو الحرم، وكذلك إدارات تطوير التعليم وخدمات ذوى الهمم.