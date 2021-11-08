وزير الآثار يجتمع مع ممثلي الشركة المنفذة للفيلم الترويجي لسانت كاترين

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالزمالك، اليوم، اجتماعا مع ممثلي الشركة المنفذة للفيلم السياحي الترويجي لموقع سانت كاترين، ومخرجة الفيلم، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدي الوزير لكل من الشئون الفنية، والترويج، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، ومدير عام التخطيط والمتابعة، ورئيس الحملة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

عرض تقديمي لمحتوى الفيلم

وخلال الاجتماع، قدم ممثلو الشركة عرض تقديمي لمحتوى الفيلم والسيناريو الخاص به، التي تقوم فكرته الرئيسية على ابراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية لموقع سانت كاترين، كأحد المواقع الآثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي.

سانت كاترين

وتعد سانت كاترين، إحدى اهم المحميات الطبيعية في مصر، كما أنها تعد أحد المقاصد السياحية المصرية الهامة، حيث السياحة الروحانية وسياحة المغامرات وتسلق الجبال.