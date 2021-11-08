شكري: مستمرون في التعاون مع أمريكا لاستئناف مفاوضات القضية الفلسطينية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه تناول مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن آخر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وما بذلته مصر من جهود في إطار لإيجاد فرص لاستئناف العملية السلمية، وما تتخذه الولايات المتحدة في هذا الشأن، وضرورة أن يكون هناك توافق على مسار لنزع فتيل التوتر.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة على قناة ON: «سوف نستمر في التعاون وتبادل الرؤى بأنسب الوسائل لملء الفراغ الحالي والتوصل إلى مسار يحقق المصلحة».

ملف حقوق الإنسان

وحول ملف حقوق الإنسان أكد وزير الخارجية، أن الدولة المصرية تطرحها وفقا لرؤيتها الشاملة لحقوق الإنسان وضرورة إدراك كل ما تم بذله في هذا الصدد، وما تم تحقيقه من إنجازات، اتصالات بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تناول كل القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وإظهار الخطوات التي تتخذها مصر واستعدادها للتعاون في إطار إيجابي مع كل شركائنا لتعزيز القدرات.

وواصل: «الكونجرس في عطلة الآن، لكن نجري اتصالات تليفونية مع عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ».

توجيه رئاسي بعقد اجتماع موسع فور انتهاء «كوب 26»

اما بالنسبة لقمة المناخ كوب 27، أكد وزير الخارجية، أن مصر لديها قدرات تنظيمية ويشهد على ذلك ما جرى تنظيمه من قمم خلال السنوات الماضية، كما ستستفيد من خبراتها وخبرات الدول الأخرى في إطار تنظيم قمة المناخ، كما أن درجة التنسيق عالية، وهناك توجيهات من قبل الرئيس السيسي بعقد اجتماع موسع على مستوى أجهزة الدولة بعد انتهاء قمة كوب 26 للاستعداد لهذا الحدث.