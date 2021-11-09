بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-11-2021 في مصر

تواصل بورصة الدواجن استقرارها خلال الأيام الحالية، بعد ارتفاع طفيف شهدته الأسعار على مدار الأسبوعين الماضيين، وفق بيانات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، وفقًا لتصريحات خاصة من عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم، بين 28 و29 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر تراوح بين 32 و33 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر تراوح بين 38 و39 جنيهًا.

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم، بين 39 إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 44 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الإثنين، على النحو التالي:

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 45 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه اليوم نحو 85 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 37 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 27 جنيهًا.

- سجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 45 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 47 جنيها.