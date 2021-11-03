«مرقسية الإسكندرية» تستعد لنهضة مارمرقس على مدار 4 أيام

تستعد الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، لبدء نهضة القديس «مارمرقس كاروز الديار المصرية»، ابتداءًا من يوم الجمعة 5 نوفمبر حتى الإثنين 8 نوفمبر الجاري، لمدة 4 أيام، حيث تبدأ العشية يوميا خلال تلك الفترة من الساعة 6 مساءاً، ويتزامن معها القداسات الإلهية صباحاً، بمناسبة عيد ظهور رأس القديس العظيم مارمرقس وتكريس كنيسته.

ويأتي الاحتفال حسب التقويم القبطي، حيث يدون «السنكسار»، أنه في اليوم الموافق 30 من شهر بابه لعام 1736 قبطي، ظهرت رأس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية، ومؤسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحسب الاعتقاد المسيحي، في الإسكندرية، وتكريس الكنيسة التي تحمل اسمه وأقيمت على رأسه بالمدينة.

تفاصيل نهضة ظهور رأس مارمرقس

وقال القمص إبرام اميل، وكيل البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، إن نهضة عيد ظهور رأس القديس العظيم مارمرقس وتكريس كنيسته سوف تتم على 4 أيام بنظام الحجز المسبق وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا.

وأضاف وكيل البابا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن للجميع حجز حضور النهضة عبر موقع الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية stmarcalex.com حيث يمكن أيضا حجز القداسات الإلهية التي تتزامن مع أيام النهضة.

مواعيد القداسات بالتزامن مع نهضة مارمرقس

ووفقاً لما أعلنته الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، في جدول القداسات الإلهية حتى يوم الأحد المقبل، تم وضع 6 قداسات خلال أول 3 أيام من أيام النهضة، وجاءت مواعيدهم كالآتي:

- الجمعة من 7 إلى 9 ، ومن 9 إلى 11 صباحاً وكلاهما بالتسجيل المسبق.

- السبت من 6 إلى 8 بنظام أسبقية الحضور، ومن 8 إلى 10 بنظام التسجيل المسبق.

- الأحد من 6:30 إلى 8 ، ومن 8:15 إلى 10 صباحاً وكلاهما بالتسجيل المسبق.