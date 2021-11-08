مرقسية إسكندرية تختتم نهضة مارمرقس بـ«قداس إلهي» ليلاً (صور)

ترأس الأنبا بافلي، أسقف عام قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية، والقمص إبرام اميل، وكيل البابا تواضروس الثاني في الإسكندرية، العشية والقداس الإلهي الختامي لنهضة القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية، التي بدأت من يوم الجمعة 5 نوفمبر حتى مساء اليوم الاثنين 8 نوفمبر الجاري، أي لمدة 4 أيام، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية.

ما هو عيد ظهور رأس مارمرقس؟

وقد انطلقت العشية يومياً خلال تلك الفترة من الساعة 6 مساءً، تزامن معها القداسات الإلهية صباحاً، وذلك بمناسبة عيد ظهور رأس القديس العظيم مارمرقس، وتكريس كنيسته.

يأتي ذلك الاحتفال حسب التقويم القبطي، حيث يدون «السنكسار»، أنه في اليوم الموافق 30 من شهر بابه لعام 1736 قبطي، قد ظهرت رأس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية، ومؤسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحسب الاعتقاد المسيحي، في الإسكندرية، وتكريس الكنيسة التي تحمل اسمه، وأقيمت على رأسه بالمدينة.

تفاصيل نهضة ظهور رأس مارمرقس

وقال القمص إبرام اميل، وكيل البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، إن نهضة عيد ظهور رأس القديس العظيم مارمرقس، وتكريس كنيسته، تمت على 4 أيام بنظام الحجز المسبق، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا.

واضاف وكيل البابا في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم، أنه تمكن الجميع من الحجز لحضور النهضة عبر موقع الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مشيراً إلى أنه يمكن أيضاً حجز القداسات الإلهية التي تتزامن مع أيام النهضة.

جاء ذلك وسط حضور قليل من شعب الكنيسة، تزامناً مع الإجراءات الاحترازية، حيث تم مراعاة التباعد الاجتماعي.