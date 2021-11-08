وكيل «صحة النواب»: الرئيس السيسي مهموم بالوضع الصحي للمواطنين

قال الدكتور محمد الوحش، أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الأزهر، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن جامعة كامبريدج البريطانية أعلنت أنها ستجري أول عملية زراعة كلى من خنزير هجين؛ ولكن تدخلت نقابة الأطباء في البلاد لإيقاف الأمر خوفًا من نقل أمراض غير معروفة للإنسان حتى لا يتم استخدام الإنسان كفأر تجارب.

التقدم بقانون المسؤولية الطبية

وأضاف «الوحش» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن 3 نواب في مجلس النواب هم نسرين عمر وأيمن أبو العلا والدكتورة إيناس عبد الحليم سيتقدمون بقانون المسئولية الطبية، لافتًا إلى وجود بعض الاشتراطات الخاصة بالمستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية وتطبيق البروتوكولات الدولية للعلاج.

الدستور يكفل رعاية الأطفال المبتسرين

وأكد أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الأزهر، أن الدستور بحسب المادة 18 نص على حق كل مواطن في الرعاية الطبية وفقا لمعايير الجودة، مع سعي الدولة لتطبيق قانون التأمين الصحي، حيث ظهر في 26 من نوفمبر 2019 الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعلن أنه أطلق قانون التأمين الصحي في بورسعيد في ظل اهتمام غير عادي بتقديم الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ظهور مبادرات رئاسية طبية عديدة، حيث اشترى صندوق تحيا مصر أدوية غالية جدا للمرضى.

مبادرة لرعاية الأطفال

وأشار أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الأزهر، إلى أن الدولة أطلقت مبادرة نور حياة من أجل رعاية عيون الأطفال بجانب مبادرة دعم الأطفال المبتسرين، متابعا: «الإرادة السياسية مهمومة بالوضع الصحي للمواطنين».

قلة نسبة فيروس سي في مصر

ولفت إلى أن نسبة الإصابة بفيروس سي في مصر أصبحت 4% فقط وهي النسبة الموجودة في الدول المتقدمة، مواصلا: «مبادرة حياة كريمة تدخلت لإصلاح المستشفيات والأماكن الطبية من أجل تأهيل أماكن لم تعد مؤهلة لتقديم الخدمات».