مدحت شلبي: «أنا أول من أدخل جمل غنائية في التعليق منذ 1998»

كشف الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، عن سبب إدخاله بعض كلمات الأغاني أثناء تعليقه على المباريات، قائلا: «في عام 1998 عندما طلبني تليفزيون لبنان من أجل التعليق على مباريات كأس العالم 1998، وبعدها مباريات أمم أوروبا 2000، ثم كأس العالم 2002، وبعدها أمم أوروبا 2004، أدخلت في القاموس بعض الجمل الغنائية من أجل إضافة البهجة على المشاهدين».

«شلبي»: اللبنانين لطاف وبيحبوا خفة الدم

وأضاف «شلبي»، خلال تصريحات تليفزيونية: «اللبنانيون لطاف وبيحبوا خفة الدم، فأدخلت في قاموس التعليق جمل من الأغاني، كنت أول واحد استخدم الحاجات دي، نزلت مخصوص أشتري كتاب الأغاني واستخدم جمل منها، كنوع من أنواع التجويد، وده لاقى قبولا جدًا عند الشعب اللبناني، ثم نقلت هذه التجربة في مصر وأدخلت أغاني على التعليق».

المدرسة المصرية في التعليق أو من استخدمت الأغاني 1998

وتابع المعلق الرياضي مدحت شلبي : «المعلقون العرب مؤخرًا بدأوا يأخذون الحكاية دي وبدأوا يستخدمون جمل أغاني في التعليقات، بس إحنا الحمد لله كنا كمصريين أصحاب المدرسة دي منذ سنة 1998».