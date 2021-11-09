أشرف حمدي: جناح مصر بإكسبو دبي 2020 ينقل رسالة داعية للسلام

قال أشرف حمدي، القنصل المصري التجاري بسفارة دبي، إن قصة نجاح الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 بدبي، ناتجة عن مجهودات فترة طويلة، موضحا أن العمل على هذا الجناح بدأ منذ عامين وأشرف عليه الكثير من فرق العمل، كاشفا أن أهم ما يميز الجناح المصري بهذا المعرض، يتمثل في أن كل من عمل عليه سواء من تصميم أو تنفيذ أو إدارة مصري الجنسية.

أشرف حمدي: جناح مصر بإكسبو دبي من تصميم وتنفيذ وإدارة شباب مصر

وأضاف «حمدي»، خلال حديث مع برنامج «مساء dmc»، ضمن جولة البرنامج بجناح مصر بمعرض إكسبو 2020، التي أذيعت اليوم الاثنين، أن الجناح يديره مجموعة من الشباب المصريين، الذين نفخر ونعتز بهم، كما نعتبرهم الرسالة الحقيقية التي تحاول أن تقدمها مصر من خلال مشاركتها بهذا المعرض، إلى جانب رسالتها الإساسية «العراقة تعزز المستقبل».

القنصل المصري بدبي: الجناح يقدم رسالة مصر الداعية للسلام

وأوضح القنصل المصري التجاري بسفارة دبي، أن تصميم الجناح اشتمل على اسم مصر على واجهته مكتوبا باللغة العربية والهيروغليفية، بالإضافة إلى بعض الحروف التي تعبر عن رسالة مصر، والمتمثلة في الدعوة إلى السلام، مؤكدا أن مصر على مدار تاريخها القديم والحديث لم تدعو إلا للسلام سواء لها أو لأشقائها من الدول العربية، أو حتى كل دول العالم.

وكان زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، الخميس الماضي، جناح مصر في إكسبو 2020 دبي، وتفقد خلال تلك الزيارة الجناح المصري والمميز بتصميمه المستوحى من الحضارة الفرعونية التي تعد من أعرق حضارات العالم.

وكان في استقباله أشرف الديب قنصل مصر في دبي وأشرف حمدي، الوزير المفوض التجاري لمصر فى دبي.