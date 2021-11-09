القصة الكاملة لعروس بحر الغردقة.. «ظهرت واختفت فجأة»

ظهرت عروس البحر تطفو على الشواطئ بمنطقة سوما باي بين شاطئي الغردقة وسفاجا، والتقط عدد من الغطاسين صورا وفيديوهات لها وهي في حالة نفوق، ومن ثم إبلاغ الجهات المختصة بالبحر الأحمر بالعثور عليها في حالة تعفن، وبمجرد تحرك أجهزة محميات البحر الأحمر للبحث عليها اختفت في ظروف غامضة وما زال البحث جاريا عن عروس البحر.

العثور على عروس البحر واختفاؤها في ظروف غامضة

تعود الواقعة عندما تلقت أجهزة البحر الأحمر بلاغا بعثور عدد من الغطاسين على عروس البحر نافقة وفي حالة تعفن وانتفاخ شديد، وتم إبلاغ محميات البحر الأحمر والتي شكلت فرقا متحركة ودوريات لتمشيط المنطقة الواقعة بين الشواطئ جنوب مدينة الغردقة وشواطئ شمال سفاجا، ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

قال حسن الطيب، الخبير البحري ورئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق بالبحر الأحمر، إن عروس البحر النافقة تم رصدها ويبلغ طولها حوالي مترين وذلك في حالة تعفن شديدة وبها إصابات بالغة وبطنها منتفخة، وذلك يدل على أنها نافقة منذ أكثر من أيام، وعن سبب نفوقها يرجح أن يكون اصطدمت برفاص أحد المراكب.

عروس البحر مهددة بالانقراض

وقال الطيب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن عروس البحر من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وتعتبر ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، حيث يأتي السائحون الأجانب من جميع أنحاء العالم لرؤيتها، فهي مصدر للدخل، وطالب وزارة البحث العلمي الاهتمام بالحياة البحرية وعمل أبحاث لدراسة نفوق مثل هذه الكائنات البحرية النادرة، خاصة أنها أوشكت على الانقراض.

وأشار الطيب إلى أن عروس البحر من الثدييات النباتية، ويصل طولها إلى 4 أمتار ويبلغ وزنها بين 230 إلى 900 كيلوجرام، وتصعد إلى السطح في أوقات غير منتظمة لتتنفس بمتوسط مرة كل 3-5 دقائق في المتوسط وهي تعيش وحيدة أو زوجيًا أو في قطعان صغيرة تتضمن ما بين 3-6 حيوانات، ويتراوح لون جلدها بين البني الفاتح والرمادي، ويحيط بفمها شعر قاسي الملمس يفيد في الاستشعار، أما منخريها فيقعان في قمة الرأس، ما يتيح لها التنفس دونما الحاجة للارتفاع كثيرًا عن سطح الماء.