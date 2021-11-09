وفاة والدة «الإخوة أبو شعر».. وأبناؤها ينعونها: رحلت «أم المداحين»

أعلنت الصفحة الرسمية لفرقة الإخوة أبو شعر السورية للإنشاد الديني عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة السيدة مطيعة محيي الدين نصري، والدة الإخوة أبوشعر أعضاء فرقة الإخوة أبوشعر السورية للإنشاد الديني، حيث كتبت الفرقة «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أمي لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون» واختتموا بوسم «أم المداحين».

معلومات عن «الإخوة أبو شعر»

وتتكون فرقة الإخوة أبو شعر من عشرة أعضاء، ستة منهم إخوة من عائلة «أبو شعر» وهم من توفيت والدتهم، حيث كانت متزوجة والدهم الشيخ موفق أحمد إسماعيل أبوشعر الحسيني الرفاعي، الذي كان منشداً كبيرا وعالماً بالأنغام في العاصمة السورية دمشق.

وتعتمد ابتهالات وأناشيد فرقة الأخوة أبوشعر على مقامات الموسيقى العربية ومزجها بالمقامات العالمية، وتقدم الفرقة عددًا متنوعا من الأناشيد والقصائد الدينية وأيضا الابتهالات التي عرفت واشتهرت بها والتي تمثل مزيجًا صوفيا من المدائح والأذكار الصوفية.

الفرقة تأسست منذ 38 عاما

وبدأت فرقة الإخوة أبوشعر بالمدح منذ طفولتهم حيث تأسست عام 1983، وتجمع أربعة منهم مكونين فرقة للبراعم تمدح سيدنا محمد رسول الله، وسميت الفرقة باسم الصحابي أبو أيوب الأنصاري نسبة للمسجد الذي تخرجوا منه في منطقة الزاهرة في دمشق.

وكان أصغر عضو في الفرقة حينها بهاء الدين أبو شعر، وكان عمره 11 عاما، عندما حضر أول حفلة رسمية للفرقة، وبعد سنوات التحق بهم أنس أبو شعر وعرف بضارب الإيقاع منذ الصغر، وكان لأصغرهم عبدالرحمن أبوشعر فرقة خاصة به أطلق عليها «براعم الإيمان» وبدأ بالإنشاد وعمره 6 أعوام، وبعد أعوام قليلة انضم إلى إخوته لتجمع الفرقة الإخوة الستة بالاضافة لـ4 مداحين آخرين.