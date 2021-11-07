وفاة مدير مدرسة بطابور الصباح بأزمة قلبية في الدقهلية.. مات بين طلابه

توفي مدير مدرسة بمحافظة الدقهلية، اليوم، أثناء مشاركته في طابور الصباح بمدرسة الإمام الحسين الابتدائية بمدينة المطرية، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، تسببت في حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وسقط على الأرض في صورة أحزنت كل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، وعلى الفور استدعوا سيارة الإسعاف وجرى نقله إلى المستشفى، إلا أنه تبين وفاته، لتسود حالة من الحزن الشديد بين زملائه وطلابه وأهالي مدينة المطرية.

ورود بلاغ بسقوط مدير المدرسة في طابور الصباح

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من مسؤول الأمن بمدرسة الحسين الابتدائية بوفاة محمد رمضان، 55 عاما، مدير المدرسة، أثناء حضوره طابور الصباح في بداية اليوم الدراسي.

انتقل مسؤولو الإدارة التعليمية وضباط المباحث، وبالفحص تبين أنه أثناء طابور الصباح سقط مدير المدرسة مغشيا على الأرض ولقى مصرعه في الفور.

تقرير مفتش «الصحة» يؤكد الوفاة بهبوط الدورة الدموية

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفى، حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية على إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة وعدم وجود شبهة جنائية.

جرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المطرية تحت تصرف النيابة العامة وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المدرسة تنعى مديرها

وأصدرت مدرسة الإمام الحسين الابتدائية بالمطرية بيان نعي جاء فيه: «إن العين لتدمع وان القلب ليحزن وإن لفراقك لمحزونون، تنعى أسرة مدرسة الإمام الحسين بمزيد من الألم فقيدها ومديرها الأستاذ محمد رمضان، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأنزل علينا الصبر والسلوان».

وخرج المئات من أهالي المطرية في جنازة مهيبة لتشييع مدير المدرسة من أمام مسجد الفتح وسط حالة من الحزن الشديد.