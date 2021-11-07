حادث تسرب غاز الطالبية.. وفاة زوجين وشقيقين «فيديو»

شهدت منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، حادثًا مؤلمًا، إثر تسرب غاز من ماسورة الغاز الطبيعي، بأحد العقارات، ما أسفر عن 4 وفيات و6 مصابين، بالإضافة إلى انهيار أجزاء من العقار والعقارات المجاورة.

البداية تعود عندما، تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من أحد الأهالي يستغيث لإنقاذ الضحايا والمصابين إثر تسرب غاز بأحد العقارات، وانتقلت قوات الأمن التابعة لمركز قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى نقل المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفاة زوجين وشقيقين في حادث تسرب غاز الطالبية

وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث قسم شرطة الطالبية، عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تسرب غاز من ماسورة الغاز الطبيعي بالعقار المشار إليه، من بينهم طفلان تبلغ أعمارهما 15 و4 سنوات وسط حالة من الحزن سيطرت على الأهالي.

انهيار حوائط بعض العقارات المجاورة

فيما تبين بعد إجراء الفحص والمعاينة وفاة زوجين يبلغان من العمر 64 و60 عامًا كانا من سكان العقار المجاور لمكان الواقعة، بالإضافة إلى حدوث بعض التلفيات التي أثرت على العقارات المجاورة، حيث انهار 6 حوائط من العقار المجاور بجانب انهيار سلم عقار الحادث وبعض حوائطه.

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الدفع بسيارات إطفاء

وذكرت التحريات أن العقار محل الواقعة مكون من ثلاثة طوابق، وانهار السلم الخاص به نتيجة الانفجار الذي حدث وأعقبه حريق هائل، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.