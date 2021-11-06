وفاة عم الفنان محمد علي رزق

أعلن الفنان محمد علي رزق، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وفاة عمه.

وكتب رزق قائلا «عمي سيف في ذمة الله نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وانهالت عليه الدعوات بالرحمة والمغفرة لعمه، ولمحمد بالصبر والسلوان.

محمد علي رزق يشارك في انتخابات «التمثيليين»

وشارك محمد علي رزق، أمس، في انتخابات نقابة المهن التمثيلية للإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وظهر محمد علي رزق، بقميص النادي الأهلي، قبل مباراة القمة أمام نادي الزمالك، تعبيرًا عن تشجيعه للنادي الأحمر ودعمه.

كما حرص على التوجه إلى الاستاد بعد الانتهاء من الإدلاء بصوته، حيث قال في تصريح أمس لـ«الوطن»: «بعد الإدلاء بصوتي سأتوجه مباشرة إلى الاستاد لمشاهدة المباراة».