وحدة إسعاف وقافلة طبية ضمن أعمال مبادرة «حياة كريمة» بالمنيا والشرقية

نظمت جامعة الزقازيق بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» بالشرقية، قافلة طبية واجتماعية بقرية الحجازية بمركز الحسينية، وتميزت القافلة بالتنوع في تقديم الخدمات وشارك بها تخصصات متعددة «الجلدية – الباطنة – الرمد – الأطفال - المسالك - الجراحة – العظام - النساء والتوليد - صيدلة».

القافلة تقدم خدمات لما يقرب من 1200 مواطن

وقدمت القافلة الخدمات لما يقرب من 1200مواطن من خلال الكشف وصرف العلاج المجاني، وتحويل 200 حالة لمستشفيات جامعة الرقازيق لاستكمال الفحص والتحويل لعمليات، كما عقدت العديد من المحاضرات واللقاءات ومنها:

- محاضرة لتوضيح أعمال مبادرة حياة كريمة في الريف المصري بشكل عام و بمركز الحسينية بشكل خاص.

- محاضرة عن محو الأمية بمشاركة متطوعين من طلبة الجامعة وبإشراف الدكتور محمد الفقي، رئيس وحدة تعليم الكبار بجامعة الزقازيق، برعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق.

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها، في إطار المشروع القومي «حياة كريمة» بقرية المعصرة، بمركز ملوي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانياً لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها.

تفقد أعمال إنشاء وحدة إسعاف المعصرة

وشملت الجولة تفقد أعمال إنشاء وحدة إسعاف المعصرة، وأعمال توسعة مدرسة عزبة جاد الله الابتدائية، وأعمال إنشاء نقطة إسعاف القرية، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، وأعمال رفع كفاءة وتطوير مدرستي، معصرة ملوي الاعدادية المشتركة، ومعصرة ملوي الثانوية المشتركة، ومشروع توسعة مدرسة وحدة معصرة ملوي الابتدائية، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية، وموقع إنشاء الوحدة الصحية بالقرية.

جاء ذلك بحضور فريق متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، واللواء أ.ح/ أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، وأحمد العمدة، منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا وممثلي جهاز تعمير شمال الصعيد، وعدد من وكلاء الوزارة.