«حياة كريمة» تنشئ مجمع خدمات حكومية وزراعية ونقطة إسعاف بالإسماعيلية

أوضح الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك» أنه وفي إطار متابعة أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالإسماعيلية، فقد جرت متابعة المشروعات الآتية بقرى مركز القنطرة شرق:

قطاع المحليات

جاري إنهاء أعمال الإنشاءات والتشطيبات بمجمع الخدمات الحكومية، حيث وصلت نسبة التنفيذ 95%.

نقطة إسعاف

جرى رفع كفاءة نقطة إسعاف المركز، بنسبة تنفيذ 100%.

مجمع الخدمات الزراعية

يجرى إنشاء مجمع خدمات زراعية، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للدور الأول، وجاري إنهاء أعمال الخرسانة بالدور الثاني، ووصلت نسبة التنفيذ 40%.

قطاع مياه الشرب

جارى تنفيذ خطوط تغذية بأقطار 110 بطول 23 كم، وتوريد مجموعة رفع طلمبات وجاري أعمال التركيبات لهم، وإنشاء عدد/1 خزان خرسانى سعة 20000 م3.

قطاع التعليم

جارى توسعة عدد 25 فصل بمدرسة جلبانة الابتدائية، حيث بلغت نسبة التنفيذ 80%.

قطاع الشباب والرياضة

صيانة المقر الإداري لمركز شباب قرية جلبانة، حيث جرى الانتهاء من أعمال الصيانة والتشطيبات بنسبة تنفيذ 100%، وإنشاء ملعب نجيلة صناعي ورفع كفاءة مبنى المكتبة، وإنشاء مبنى إداري من دورين بقرية أم القرى «قرية تابع»، وإنشاء سور بطول 520 متر وارتفاع 3م.

الكباري

جارى إنشاء عدد 4 كباري وهم: كوبري ترعة العقارية، حيث بلغت نسبة التنفيذ 22%، وكوبري ترعة الشباب، وبلغت نسبة التنفيذ 15%، وكوبري ترعة العبور بنسبة تنفيذ 15%، وكوبري على طريق ترعة الهدى الشمالي بنسبة تنفيذ 33%.

وتجرى تلك الأعمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مد كابلات الكهرباء والتحويل الهوائي بالقليوبية

ويأتي ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة بمحافظة القليوبية، مد وتمديد كابلات الكهرباء وتحويل الهوائي منها إلى أرضي بقرية كفر طحا، وجاري العمل على مشروع المجمع الخدمي الزراعي بقرية الأحراز.

كما يجرى العمل في مشروع تبطين وتدبيش ترعة البورة بطول 4 كيلومتر وترعة قسيمة بطول 4 كيلومتر، وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 40%، والعمل يسير دون معوقات، وكذلك مشروع الصرف الصحي بقرية تل بني تميم وكفر سليمان الور.