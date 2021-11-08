استكمال مشروعات تبطين الترع والإنارة بقرى «حياة كريمة» في كفر الشيخ

نظمت الوحدات المحلية بمراكز دسوق ومطوبس والرياض وقلين بمحافظة كفر الشيخ، حملات متعددة لرفع الإشغالات، ورفع كفاءة الكهرباء، واستمرار اعمال الرصف، وضبط الماكينات المستخدمة في غسيل السيارات على الطريق الدولي الساحلي، ومتابعة مشروعات «حياة كريمة» بمطوبس، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال أعمال التجميل وتركيب الانترلوك والزراعات، ورفع البيارات، وأعمال فرد السن بالمناطق الجاري رصفها، من بداية حديقة «أم القرى» حتى ميدان «زويل»، وصولاً إلى طريق فوه، وتركيب أعمال الانترلوك للأرصفة الجديدة.

رفع بيارات الصرف الصحي وصفايات المطر بدسوق

كما جرى البدء في أعمال الزراعات القسم الزراعي بمشتل مجلس مدينة دسوق، ورفع البيارات وعمل صفايات المطر، وضبط الميول بشارع الجمهورية، وميدان الساعة، وداير الناحية، والكوم الأحمر، تمهيداً لعملية الرصف في إطار رفع كفاءة ورصف شوارع المدينة.

وتابع رئيس مركز ومدينة دسوق استكمال أعمال التأهيل لتكاسي ترعة سنهور الوسطى، التابعة لقرية «كنيسة الصرادوسي»، القادمة من بداية «عزبة محرم»، بنطاق الوحدة المحلية للقرية متجهة إلى قرية «سنهور»، على عدة قطاعات ضمن خطة وزارة الري بطول 9.5 كيلومتر.

حملة مكبرة على الطريق الساحلي بمركز مطوبس

وترأس ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة مكبرة على الطريق الدولي الساحلي، رافقه خلالها رؤساء قرى الجزيرة الخضراء، ومنية المرشد، ومسؤولي الإشغالات بالمركز، ومسؤولي الأمن بالوحدة، وأسفرت الحملة عن مصادرة بعض الماكينات المستخدمة في غسيل السيارات على الطريق الدولي الساحلي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

متابعة المجمع الخدمي بالجزيرة الخضراء ضمن حياة كريمة

وتفقد رئيس مركز ومدينة مطوبس الأعمال الإنشائية بمركز شباب «خان الجني»، والمجمع الخدمي والزراعي بـ«أبوخشبة»، التابعة للوحدة القروية بالجزيرة الخضراء، ومدرسة الجزيرة الخضراء للتعليم الأساسي، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يجرى تنفيذها بمطوبس.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، رفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المدينة التي تعوق حركة المواطنين، لإعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لشوارع المدينة، لتسيير الحركة المرورية.

كما تابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس المدينة، أعمال رفع كفاءة الإنارة وتركيب كشافات بالطرق الرئيسة بقرية «الحصة» وتوابعها والشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، واستمرار صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة وتركيب كشافات الإنارة، وتغيير الأسلاك المتهالكة وإزالة الشدات المخالفة، وتابع تطهير خط خفض المنسوب بقرية «الغنيمي»، وتقليم الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء، حرصاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم قبل حلول فصل الشتاء.

حملات نظافة بمركز قلين

كما تابع عبدالفضيل شميس، رئيس مركز قلين، أعمال النظافة بقرية «شباس عمير»، وإنشاء صفايات المطر في الأماكن المنخفضة بالقرية والتوابع، وترميم وتسوية طريق تاج الدين، وتطهير ترعة «الكردي»، وتسوية وتطهير الأشجار من الحشائش بجوار وحدة طب الأسرة بقرية «شباس».