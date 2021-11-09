الحكم على المتهمين في قضية «فتاة الساحل» بعد قليل

تنظر الدائرة 10 محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، الحكم على 3 متهمين في قضية «فتاة الساحل»، بعد اتهامهم بمواقعة فتاة في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي رغمًا عنها.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبَلَ المتهمين «شريف الكومي»، و«يوسف قرة»، و«أمير زايد»، من شهادة المجني عليها و6 شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة، حيث ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، كما أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بوزارة الداخلية، تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

وتتابع النيابة العامة ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام، بتصدير صورة غير حقيقية عن الواقع الثابت في التحقيقات.

مقطع فيديو يوثق جريمة «فتاة الساحل»

ووثق مقطع فيديو لحظة الاعتداء جنسيًا على فتاة الساحل، واستندت النيابة في تقديم أدلتها على المتهمين بمشاهد من التسجيل المرئي الذي يرصد جانبًا من الواقعة، وظهر فيه اثنان من المتهمين الثلاثة وهما يتعديان جنسيًا على الفتاة المجني عليها، كما أثبت تقرير الفحص الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية صحة الواقعة.

المتهمون الثلاثة مدانون في قضية «فتاة الفيرمونت»

يشار إلى أن المتهمين الثلاثة، من بين 5 متهمين أيضًا في قضية «فتاة الفيرمونت» التي تعود أحداثها إلى عام 2014، التي اتهم فيها 5 شباب من أبناء رجال الأعمال والشخصيات المشهورة في مصر، بهتك عرض فتاة داخل فندق فيرمونت نايل سيتي، ولكن النيابة العامة حفظت القضية لعدم وجود أدلة كافية وذلك في منتصف شهر مايو الماضي.

وأمرت النيابة العامة وقتها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بالتزامن مع محاكمة ثلاثة متهمين آخرين في قضية «فتاة الساحل الشمالي»، حيث اتهموا فيها باغتصاب فتاة في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.