التعليم العالي: تعاون مع سيدراي لتأهيل الشباب لتدوير الإلكترونيات منتهية الصلاحية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم القائم بعمل رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول توقيع المعهد بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري).

إعادة تدوير الإلكترونيات منتهية الصلاحية

ويهدف بروتوكول التعاون لبناء القدرات اللازمة للتعامل الآمن مع الأجزاء الكهربائية والإلكترونية منتهية الصلاحية وإعادة استخدامها مرة أخرى، مما يساهم في فتح فرص عمل للشباب وتوفير تكلفة استيراد الأجهزة الجديدة.

وأشار التقرير، إلى أن ذلك من خلال إعداد منهج علمي للتدريب على فك واختبار الأجزاء واستخدام المكونات التي تصلح للعمل لتجميع أجهزة يعاد استخدامها مرة أخرى، بالإضافة إلى جانب تدريب المتدربين على المنهج العلمي الذي تم إعداده من قبل فريق عمل معهد بحوث الإلكترونيات، وتنفيذ برنامج لحاضنة ريادة الأعمال في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات الإلكترونية للتأهيل لإنشاء شركات للشباب في مجالات تدوير الأجهزة المستعملة والمنتهية الصلاحية.

وقالت القائم بعمل رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن توقيع البروتوكول يعتبر خطوة أولى لتنفيذ الأنشطة والأعمال التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الذي عقد في شهر يوليو الماضي بين الأطراف الثلاثة.

وأوضحت أن البروتوكول يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الحالية للمعهد؛ لإنشاء معمل مركزي بحثي لاختبار مكونات النفايات الإلكترونية، وعمل الدراسات اللازمة لإعادة الاستفادة منها.

معهد بحوث الإلكترونيات ومركز سيداري

وقع البروتوكول عن معهد بحوث الإلكترونيات الدكتورة شيرين محرم، وعن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور خالد العطار نائب الوزير للميكنة والتحول الرقمي والتنمية الإدارية، وعن مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) الدكتورة نادية مكرم عبيد المدير التنفيذي للمركز.

جدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قامت بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات بوضع دراسة خارطة طريق لصناعة تدوير النفايات الإلكترونية - الاقتصاد الدائري - من خلال الباحث الرئيسي للمشروع الدكتورة شيرين عبد القادر، حيث يهدف المشروع المدعوم من الأكاديمية لتقديم دراسة شاملة عن صناعة الإلكترونيات في مصر، وطرق معالجة المخلفات الإلكترونية على مستوى مصر والدول العربية والإفريقية؛ بهدف اقتراح خارطة طريق لصناعة المخلفات الإلكترونية في مصر.