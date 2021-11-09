شبورة مائية تسيطر على سماء الغربية وتتسبب في ارتباكات بالحركة المرورية

شهدت شوارع وميادين مراكز محافظة الغربية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مع انتشار الشبورة المائية بشكل كثيف في الساعات الأولي من صباح اليوم تزامنا مع بدء لحظات العمل الأولي لكافة الأسر والعائلات ما تسبب في دفع المارة للارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض للنزلات البرد.

ملابس ثقيلة وتعطل حركة المرور بسبب الشبورة

كما تسبب سوء الطقس والشبورة المائية في ارتباك سير الحركة المرورية بكافة الطرق الفرعية والرئيسية أهمها «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي و«طنطا- المحلة» و«سمنود - المنصورة» و«طنطا - المنوفية» و«السنطة - زفتي» و«بسيون - قطور» و«المحلة - زفتي».

شلل مروري بالطرق لصعوبة الرؤية

ومن جانبه وجه الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام المحافظة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء لضرورة تفعيل غرف العمليات والطوارىء بدواوين المجالس والمديرية لرصد أي شكاوي من المواطنين ومواجهة الأزمات المحتملة تزامنا مع حلول موجه الأمطار والسيول المحتملة والتغيرات المناخية.

أمن الغربية: الدفع بخدمات مرورية لتأمين أرواح المواطنين

من ناحية أخرى، باشر اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، الدفع بالخدمات المرورية بكافة الطرق الفرعية والرئيسية لتأمين حياة المواطنين.

كما شدد مدير الأمن، على تيسير الحركة السير المروري في ظل شيوع الشبورة المائية بكافة الطرق المطلة على ضفاف مياه نهر النيل والأراضي الزراعية حفاظا على أرواح قائدي ورواد سيارات الملاكي والنقل والميكروباصات.