«الأرصاد» تتوقع استمرار الشبورة المائية الكثيفة الأيام المقبلة «صور»

شهدت البلاد خلال الأيام الماضية حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية، حيث تكونت شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على العديد من المدن وانخفضت الرؤية الأفقية إلى 800 متر، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الأيام المقبلة بسبب زيادة نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة الصغرى.

الأجواء مهيئة لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر

وشرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء مهيئة تماما لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، وسرعان ما ينقشع الضباب مع سطوع الشمس، لذا يرجى على قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 28 19

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 25 18

السلوم 25 15

سيوة 26 16

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 28 20

السويس 27 21

العريش 29 19

رفح 29 18

رأس سدر 29 21

نخل 27 17

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 25 14

الطور 28 21

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 31 22

مرسى علم 30 21

الفيوم 29 17

بني سويف 30 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 34 20

أسوان 35 21

إدفو 35 21

أبو سمبل 34 22

الوادي الجديد 33 18

شلاتين 30 19

أبو رماد 29 20

حلايب 27 21

رأس حدربة 27 22