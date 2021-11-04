«الأرصاد»: هبوب الرياح وراء انخفاض كثافة الشبورة المائية اليوم

قالت منار غانم، متنبئ بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ فصل الخريف يتميز باختلاف كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال ساعات الليل والنهار، حيث تزيد على 10 درجات في بعض الأوقات ويكون الطقس في أول الليل لطيفًا، وفي الساعات المتأخرة منه والأولى من الصباح يكون مائلًا للبرودة، ومع سطوع أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة يكون الطقس معتدلًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد.

درجات الحرارة العظمى

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «اكسترا نيوز»، أنَّ الطقس في الخريف يكون حارًا على جنوب وشمال الصعيد خلال ساعات النهار، مشيرة إلى أنَّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم هي 28 في القاهرة، وما بين 27 و28 في السواحل الشمالية، و31 على محافظات شمال الصعيد، و35 في جنوب الصعيد.

درجات الحرارة الصغرى

وتابعت المتنبئ بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ما بين 18 و20، أما جنوب البلاد ما بين 18 و21 درجة، مشددة على أنَّ البلاد تشهد استقرارًا كبيرًا في الأحوال الجوية دون فرص لسقوط الأمطار، لكن مع هدوء الرياح وزيادة نسب الرطوبة خلال ساعات الليل، وفي الصباح الباكر تتكون الشبورة المائية والتي ستكون بداية من الغد على بعض المناطق.

انخقاض الشبورة المائية

وأشارت إلى أنَّ هبوب الرياح أدى إلى قلة كثافة الشبورة المائية، اليوم، على عكس ما ستشهده البلاد خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربة من المسطحات المائية.