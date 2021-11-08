المرور يعيد فتح طريق الإسكندرية الصحراوي بعد غلقه بسبب الشبورة المائية

قررت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الاثنين، إعادة فتح بوابات محور روض الفرج حتى منزل الصحراوي، أمام حركة المرور، عقب انتهاء الشبورة المائية والتي أدت لعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات.

إعادة فتح طريق الإسماعيلية الصحراوي

كما قررت إدارة المرور إعادة فتح طريقي الإسماعيلية، والإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور، عقب انتهاء الشبورة المائية وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات.

كانت غرفة عمليات المرور رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وانعدام الرؤية أمام قائدى السيارات وعلى الفور تم غلق الطرق المذكورة وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

الإدارة العامة للمرور تهيب بقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات

وفى وقت لاحق ورد إخطار بتحسن الأحوال الجوية وعلى الفور تم إعادة فتح الطريق، وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.