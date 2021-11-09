نيابة قنا تصرح بدفن جثمان طفل صعقه عامود إنارة بمركز الوقف

قررت النيابة العامة في مركز الوقف، شمال محافظة قنا، التصريح بدفن جثة طفل تعرض لصعق كهربائي من عمود إنارة أثناء لهوه بالشارع.

وحققت النيابة العامة مع والده وباقي أسرة الطفل، لمعرفة أسباب وفاة الطفل ووجود إهمال من والدته أو من عدمه، وقررت صرفهما من سرايا النيابة العامة والتصريح بدفن جثة الطفل بعد وصول تقرير مفتش الصحة، كما طلبت النيابة تقريرا من شركة الكهرباء حول العامود المكهرب.

بلاغ بمصرع طفل بسبب ماس كهربائي

وكا طفل يبلغ من العمر 8 سنوات لفظ أنفاسه الأخيرة، أمس الأثنين، بمنطقة المنشية بقرية المراشدة في مركز الوقف، بعد تعرضه للصعق بماس كهربائي من عامود إنارة.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف، يفيد مصرع «أحمد.ج» 8 سنوات، بماس كهربائي من عامود إنارة، أثناء لهوه.

ونقلت الجثة إلى مستشفى الوقف المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

الأهالي يطالبون بمحاسبة شركة الكهرباء

وطالب أهالي قرية المراشدة، بمركز الوقف، التحقيق مع شركة كهرباء المركز بسبب الإهمال بترك أعمدة متهالكة أدت إلى وفاة طفلهم رغم وجود شكاوي عديدة بأن هذا العامود به ماس كهربائي من قبل.

وقال مصدر في مجلس مدينة الوقف، إنه جرى إخطار شركة الكهرباء بالوقف لتصليح العامود الكهربائي أو تغيره حالة تلفه وانتهاء مدة صلاحيته، موضحا أن هناك لجنة من الإدارة الهندسية سوف تمر على الأعمدة المتهالكة في الوقف.