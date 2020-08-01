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محمود مسلم

ثاني أيام العيد.. إزالة 3 حالات بناء في قرية المراشدة بقنا

كتب:

رجب آدم
09:06 م | السبت 01 أغسطس 2020
ازالات

ازالات

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، اليوم، السبت ثاني أيام عيد الاضحى المبارك، من التعامل مع حالات التعدى بالبناء فى فترة العيد بالمخالفة للقانون.

وبحسب بيان الوحدة المحلية، بالتنسيق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ومع مركز شرطة الوقف والإدارة الزراعية بالوقف والجمعية الزراعية بالمراشدة بالتصدي لعدد حالة تعدى على الأرض الزراعية، وحالتي تعد على أرض أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

 

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