تكريم 4 معلمات رياض أطفال بكفر الشيخ: وكيل التعليم أشاد بمعاملتهم للتلاميذ

قرر محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تكريم اربع معلمات رياض أطفال، عقب جولة تفقد خلالها مدرسة النطاف للتعليم الأساسي، ومدرسة الباز الإعدادية، التابعتين لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بهما.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان اصدره صباح اليوم، أنه كان حريص خلال الزيارة على متابعة المستوى العلمي للطلاب في كافة المواد الدراسية، ومدى تفعيل الأنشطة الطلابية، متفقداً المكتبات والمعامل ودورات المياه، موضحا أنه استمع لشرح المعلمين، وأدار حواراً بينه وبين التلاميذ عما درسوه من موضوعات في المقررات الدراسية، موجها لهم العديد من الأسئلة.. خاصة ما يتعلق باللغة الانجليزية والرياضيات.

تكريم 4 معلمات رياض الأطفال

وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الشكر لمعلمات رياض الأطفال بمدرسة النطاف للتعليم الأساسي، وأشاد بما يبذلنه من جهود لتعليم الأطفال داخل القاعات، مؤكداً أنه سيكرم كلا من: رباب رمضان منصور، وعلياء عبد السلام رياض، وعلياء صالح خضر، ورشا عبد الله حسين، كما وجه خلال الزيارة بنقل جهاز حاسب آلي من مدرسة الباز الإعدادية إلى مدرسة النطاف تعليم أساسي، للاستفادة منه في الفهرسة الإلكترونية بالمدرسة.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، للمعلمات اللاتي وعدهن بالتكريم، إن مرحلة رياضة الأطفال هي اللبنة الأولى للعملية التعليمية في حياة الإنسان، لذا يجب توجيه كافة الاهتمام والرعاية لهم، ويكون المعلم قدوة ومثلا يحتذى به، وبقدر حسن معاملة الأطفال وتعليمهم.. يأتي حبهم للمدرسة وارتباطهم بها.

تحويل مدير مدرسة الحمراء الابتدائية للتحقيق

كان محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد قرر في زيارة سابقة لـ مدرسة الحمراء الابتدائية، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وتحويل مدير المدرسة ومعلم التربية الرياضية للتحقيق، لتغيب الأول عن المدرسة، والثاني لخروج عدد من الطلاب خارج المدرسة أثناء حصته.