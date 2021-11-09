«الإسكان» تستعد لأضخم طرح بمشروع دار مصر.. المتر يصل لـ8730 جنيها

قالت مصادر في وزارة الإسكان والمرافق، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستعلن قبل منتصف نوفمبر الحالي، عن أضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة الفاخرة في المدن الجديدة، موضحة أنّ الأسعار المتوقعة لمشروعات وحدات دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر تصل إلى 6935 جنيها للمتر المربع، وأسعار وحدات العاشر من رمضان تصل إلى 5355 جنيها للمتر، فيما تبلغ أسعار وحدات مدينة الشروق 8730 جنيها للمتر، ومدينة السادات 5075 جنيها للمتر.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن أسعار وحدات دار مصر في مدينة القاهرة الجديدة بلغت قيمتها 10405 جنيها، ومدينة 15 مايو 5555 جنيها، ومدينة برج العرب 5075 جنيها، ومدينة بدر 5925 جنيها للمتر المربع الواحد، مشيرة إلى أن الطرح المقبل سيدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنسبة فائدة 3% متناقصة لمدة 30 سنة، ويتطلب الطرح المقبل دخلا مرتفعا، بحد أقصى نحو 40 ألف جنيها للأعزب في الشهر، والأسرة 50 ألف جنيه شهريا.

طرح حزمة وحدات سكنية متنوعة خلال أيام

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن طرح حزمة وحدات سكنية متنوعة تناسب شرائح المجتمع كافة، وتلبي رغبات شرائح الدخل المختلفة، موضحا أن الوحدات المتوقع طرحها قبل نهاية الشهر الحالي، تشطيب سوبر لوكس، وجاهزة للتسليم، ومعظمها يدخل في إطار المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري.

تفاصيل الوحدات وأسعارها ومساحاتها وأساليب السداد

وكذلك أعلن «الجزار»، أنه سيتم إعلان تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد من خلال كراسة الشروط والمواصفات، موضحا أنّ الوحدات المعلن عنها، بمشروع «سكن مصر» لمتوسطي الدخل تقع في 12 مدينة جديدة، والوحدات المعلن عنها بمشروع «دار مصر» تقع بـ8 مدن، ببنما تقع الوحدات المعلن عنها بمشروع JANNA بـ8 مدن جديدة.