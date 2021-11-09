4 رؤساء مدن يقودون حملات تسليك بيارات الصرف وصفايات المطر بكفر الشيخ

تحركات مكثفة لرؤساء 4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ، استهدفت تنفيذ عمليات تسليك بيارات الصرف الصحي استعدادا لموسم الشتاء، حيث نفذت الوحدات المحلية بالمحافظة، حملات تسليك بيارات الصرف الصحي وصفايات المطر، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع كافة احتمالات الأجواء الشتوية، وفقا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي طالب القيادات المحلية بسرعة الانتهاء من تسليك البيارات والتأكد من جاهزية صفايات المطر.

بيارات صرف الحامول

قال عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إنه أشرف على تسليك بيارات الصرف الصحي وصفايات المطر في المدينة والقرى، موضحا في تصريح خاص لـ«الوطن» أهمية إبلاغ المواطنين عن أي طارئ في أي لحظة، لإبلاغ الجهات المسئولة للتعامل الفوري، مشيراً إلى أن وجود غرفة عمليات رئيسية بالمدينة تعمل على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال شكاوى المواطنين، والإبلاغ عن أي طارئ في القرى، فضلا عن التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي.

استعدادات قلين ومطوبس للشتاء

فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، قال في تصريح خاص لـ«الوطن» إن حملات التطهير والتسليك تنفذ في المدينة وبمختلف القرى، مؤكداً على استعداد المدينة وقراها لاستقبال الأمطار، مشددا على نظافة الشوارع وتكثيف عمل ورديات عمال النظافة، ضمانا لنظافة وتجميل الشوارع، بينما تابع ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملات التسليك في المدينة والقرى التي بها صرف صحي، حيث يجرى عمل صرف صحي في القرى والتوابع ضمن مبادرة حياة كريمة التي تنفذ في 178 قرية وتابع و17 قرية رئيسية.

حملات النظافة في شوارع دسوق

السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أكد في تصريح خاص لـ«الوطن» استمرار حملات تسليك المجاري وبيارات الصرف الصحي وصفايات المطر بالشوارع الرئيسية والقرى، فضلا عن تكثيف حملات النظافة في الشوارع، وتنفيذ 3 ورديات لنظافة المدينة، موضحا أن هناك جولات لنواب رئيس المدينة بشكل يومي على القرى للاطمئنان على سير العمل وانتظامه ونظافة الشوارع.