رئيس الحامول يتابع تبطين الترع وتوفير أسطوانات الأكسجين بالمستشفيات

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بكفر الشيخ، أعمال تبطين ترعة راغب في «أم الشعور»، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالمرور الميداني على المشروعات التنموية والحيوية بنطاق المركز، حيث تفقد مصطفي مسعد، نائب رئيس المدينة وخليل بدير، مدير هندسة ري الحامول، أعمال تبطين وتأهيل ترعة راغب أمام قرية أم الشعور التابعة لهندسة ري الحامول ضمن المشروع الرئاسي للحد من فاقد المياه والحفاظ على الطرق من الانهيار.

وقاد رئيس مدينة الحامول برفقة المقدم فؤاد زايد، رئيس وحدة مرور الحامول، حملة لإزالة الإشغالات ومتابعة السيولة المرورية بشوارع المدينة وضبط التكاتك والدراجات النارية المخالفة والتحفظ علي مكبرات الصوت والتنبيه بعدم انتظار السيارات بجانبي الطرق، بالتنسيق مع وحدة مرور بالإضافة إلى متابعة انتظام سير العمل بمجمع المواقف وتوفير السيارات والميكروباصات والأتوبيسات بجميع الخطوط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

توفير أسطوانات الأكسجين لمرضى كورونا

وفي سياق مختلف، قام «القصيف»، بالمرور على مستشفى الحامول المركزي، للتأكيد على تواجد الأطباء والتمريض بقسم الاستقبال والطواريء والعيادات الخارجية ووحدة الكلى ورفع مستوى النظافة العامة بالمستشفى وتوفير أسطوانات الأكسجين لمرضى غرفة العناية والحضانة وقسم الحجر الصحي وتوفير سيارة لنقل أسطوانات الأكسجين من مصنع التعبئة إلى المستشفى ضمانا لتوفير الأكسجين للرعاية المركزة ومرضى فيروس كورونا المحتجزين بقسم العزل في المستشفى.