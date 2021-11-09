تفاصيل مبادرة «الذرية الصالحة» لحل الخلافات الأسرية لأبناء الخارج: خط ساخن وشكاوى إلكترونية

أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها بإطلاق مبادرة «الذرية الصالحة»، بالتعاون مع «وحدة لم الشمل» بالأزهر الشريف، والتي تهدف إلى الحفاظ على أبنائنا المصريين بالخارج من الخلافات الأسرية، مشيرة إلى أنَّ المبادرة تستهدف تسوية أي خلافات أسرية للمصريين في الخارج حتى لا يتأثر الأبناء من الجيلين الثاني والثالث بسبب هذا الخلاف الذي غالبًا ما يكون له عواقب سلبية عليهم.

تلقينا شكاوى من أبناء الخارج حول الخلافات الأسرية

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنَّ المبادرة التي تمّ إطلاقها خلال مشاركتها في احتفالية مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية، جاءت عقب تلقي الكثير من الاستفسارات والشكاوى التي نحاول حلها والتأكيد للمصريين بالخارج أن الدولة تقف معهم.

ودعت نبيلة مكرم من لديه أي استفسارات حول المشاكل الأسرية من المصريين بالخارج أو ذويهم بالتسجيل عبر بوابة مشيخة الأزهر الشريف- وحدة لم الشمل عبر الرابط التالي: من هنا، مضيفة أنَّه من الممكن التواصل عبر الخط الساخن رقم 19906، كما أنَّ أعضاء وحدة «لم الشمل» متواجدون يوميًا من الساعة الـ8 صباحا إلى الساعه الـ4 مساءً.

أبناء الخارج يحتاجون لتقوية أواصر التواصل

وأكّدت وزيرة الهجرة، أنَّ الوزارة تهتم بشكل كبير بالجيلين الثاني والثالث للمصريين في الخارج، حيث إن هؤلاء يحتاجون لتقوية أواصر التواصل والتي لابد أن نعمل عليها بشكل كبير، مشيرة إلى أنَّ هناك خلافات أسرية تمنع الأبناء من العودة للوطن في بعض الأحيان.

وشددت وزيرة الهجرة، على احترام الأحكام القضائية في مصر والدول الأخرى، ولكن في نفس الوقت نسعى للحفاظ على صحة أبنائنا بالخارج النفسية، مؤكّدة أنَّ رجوعهم للوطن أمر مهم من خلال عمل تسوية أسرية للحفاظ على الذرية الصالحة من عوامل الانحراف الذي قد يدفعهم إلى الجريمة وعدم الاستقرار النفسي.

وأضافت وزيرة الهجرة: «ذريتنا أمانة في أيدينا من أول صحتهم النفسيه حتى يرتبطوا ببلدهم، ولذلك بالتعاون مع وحدة لم الشمل، بمشيخة الأزهر الشريف، سنساعد الطرفين بالشروط التي يرتضونها للوصول إلى حلول لمصلحة ذريتنا الصالحة».