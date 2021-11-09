مبروك عطية لرجل يغار على زوجته بسبب «شهقة»: انت مركز معاها أوي (فيديو)

«مراتي كل ما تتكلم مع حد تشهق وده بيغيطني جدا».. سؤال تلقاه الدكتور مبروك عطية، من أحد متابعيه عبر قناته الرسمية على يوتيوب، دفع الداعية الإسلامي إلى الضحك، حيث نصح عطية، السائل بالتحدث بالرفق واللين مع زوجته وعد استخدام العنف أو القوة.

رد مبروك عطية على السائل

وردّ الدكتور مبروك عطية على السائل، قائلا :«لا تجعل زوجتك تتحدث مع أحد وانصحها برفق، فزوجتك ابنة البيئة التي تربت فيها مثل جميع الناس، وكلنا من بيئة واحدة، ومن عادات الناس عندما تحدثها عن أمر غريب ونحن في زمن الغرائب، أن يفعل كما تفعل زوجته»، متابعا: «أنتَ مركز مع مراتك أوي».

وأضاف الداعية الإسلامي، أنّ مثل هذه الأمور عادية جدا وتحدث بين الناس، موضحا: «أمامك طريقين، الأول أن تمنعها من التحدث مع الناس وتريح نفسك من الأمور التي تضايقك، والثاني أن تنصحها وتعلمها برفق، وتطلب منها ألا تفعل هذه الأمور التي تظهر عصبيتك، وتخبره بأنّك تغار عليها».

عطية: الناس لها عادات معروفة اتعودت عليه

وأكد عيطة: «الدنيا سهلة جدا، وربنا يعافينا من الأمراض والوباء، منتلككش لبعض على أمور بسيطة، كل ده ميستاهلش الغيظ، الناس لها عادات معروفة اتعودت عليها»، مضيفا: «زوجتك في النهاية سيدة منزلك وأم ولدك وحبيبة قلبك وقرة عينك، ولا يصح أن تقف لها على مثل هذه الأمور البسيطة حتى لا تقف الحياة».

وتابع: «الأهم من ذلك هو أن ينظر الإنسان إلى الأشياء التي تهمه من عمله وعبادته، ماذا سيفعل غدا، يدعو الله أن ييسر له الأمور والأحوال ويكفيه شر الأهوال، ولا ينظر لهذه الأمور البسيطة التي توقف الحياة وهي لا تستحق ذلك».